Ces ministres qui ont déjà du pain sur la planche

Le compte à rebours est commencé. Il ne reste plus que 99 jours au compteur de la (nouvelle) équipe gouvernementale de Justin Trudeau pour tenir certaines promesses inscrites noir sur blanc dans la plateforme électorale du Parti libéral du Canada. Aperçu des avancées promises d’ici février 2022.

Pablo Rodriguez, Patrimoine canadien. L’élu montréalais, qui reprend les rênes du ministère du Patrimoine canadien après les avoir tenues entre 2018 et 2019, doit organiser un sommet sur l’aide aux artistes secoués par la pandémie de COVID-19 en plus de déposer trois projets de loi.

Il devra d’abord dépoussiérer la Loi sur la radiodiffusion pour y soumettre les géants du Web au plus tard 100 jours après la formation du Cabinet. Le projet de loi C-10, signé par son prédécesseur, Steven Guilbeault, avait suscité de vives critiques de l’opposition conservatrice, qui y voyait une attaque à la liberté d’expression en ligne. Envoyé au Sénat à la toute dernière minute, le projet de loi est mort au feuilleton au moment du déclenchement de la campagne électorale.

M. Rodriguez devra aussi rédiger et présenter deux autres projets de loi : un premier visant à assurer le partage des revenus entre les géants du Web et les médias canadiens, selon le modèle de l’Australie ; un second visant à contrer la haine en ligne. Le gouvernement Trudeau avait annoncé au début de l’été la tenue de consultations sur sa volonté de forcer les réseaux sociaux à retirer en 24 heures tout contenu illégal de leurs plateformes — dont les images d’exploitation sexuelle d’enfants, les discours incitant à la violence et la propagande terroriste.

Ginette Petitpas Taylor, Langues officielles. La nouvelle ministre responsable des Langues officielles dispose aussi de 100 jours pour faire adopter un projet de loi, celui-ci portant notamment sur « l’égalité réelle du français ». Y voyant une « priorité », Mme Petitpas Taylor ne s’est toutefois pas engagée à ce qu’il soit identique au projet de loi dévoilé par sa prédécesseure, Mélanie Joly, tout juste avant la pause estivale aux Communes. Elle dit devoir d’abord rencontrer ses sous-ministres.

David Lametti, Justice. Reconduit dans ses fonctions de ministre de la Justice, M. Lametti doit ressusciter deux projets de loi : un projet de loi visant à criminaliser les thérapies de conversion, et un autre visant à abolir les peines minimales obligatoires pour l’une ou l’autre de 20 infractions criminelles. « Nous avons promis d’agir dans les 100 premiers jours. Je ne peux pas garantir que c’est du “copier-coller” [du projet de loi C-22, qu’il avait déposé sous l’ancienne législature], mais ça peut être “copier-coller” », a dit M. Lametti mercredi.

Ahmed Hussein, Logement, Diversité et Inclusion. À titre de ministre du Logement, M. Hussein devra pour sa part désigner un « défenseur fédéral du droit au logement ». Dans son rôle de ministre de la Diversité et de l’Inclusion, il doit établir un plan d’action fédéral pour « mieux soutenir les personnes LGBTQ+ et bâtir une société prônant l’égalité des droits et des chances ».