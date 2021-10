Guilbeault à l’Environnement, Joly aux Affaires étrangères et Garneau exclu

Plusieurs ministres québécois héritent de nouvelles responsabilités au sein du gouvernement Trudeau. Steven Guilbeault est envoyé à l’Environnement et au Changement climatique, Mélanie Joly aux Affaires étrangères et Jean-Yves Duclos à la Santé, tandis que Pablo Rodriguez se voit remettre le portefeuille du Patrimoine canadien.

Le premier ministre Justin Trudeau a fait un grand brassage dans son équipe de ministres, mardi, cinq semaines après avoir été reconduit à la tête d’un gouvernement minoritaire.

Le député montréalais et ex-astronaute Marc Garneau, qui était ministre des Affaires étrangères jusqu’à maintenant, a été écarté du Conseil des ministres. Bardish Chagger et Jim Carr ont subi le même sort.

La nouvelle députée de Brome-Missisquoi, Pascale St-Onge, accède quant à elle au Cabinet. L’ancienne syndicaliste a été élevée mardi aux rangs de ministre des Sports et de ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec par le premier ministre Justin Trudeau.

Guilbeault à l’Environnement

L’écologiste Steven Guilbeault se voit confier les rênes du ministère de l’Environnement et du Changement climatique deux ans après son arrivée sur la scène politique canadienne en 2019. M. Trudeau et lui s’envoleront la semaine prochaine à Glasgow, en Écosse, afin de représenter le Canada à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26).

Son prédécesseur, Jonathan Wilkinson, passe quant à lui aux Ressources naturelles.

M. Guilbeault avait mené la réforme controversée de la Loi sur la radiodiffusion, dont le projet de loi C-10 est mort au feuilleton lors du déclenchement des dernières élections générales. Les libéraux ont promis, en campagne, de déposer de nouveau une version de ce projet de loi dans les premiers 100 jours du mandat. Ce dossier incombe désormais au ministre Pablo Rodriguez, qui a déjà géré ce portefeuille, de juillet 2018 à novembre 2019. Le politicien montréalais demeure aussi lieutenant du Québec.

Moins d’une dizaine de ministres conservent leurs responsabilités, en premier lieu la vice-première ministre Chrystia Freeland (Finances), mais aussi François-Philippe Champagne (Innovation, Sciences et Industrie), Diane Lebouthillier (Revenu national) ou encore Marie-Claude Bibeau (Agriculture et Agroalimentaire), notamment.

Duo Duclos-Bennett à la Santé

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, travaillera de concert avec la ministre associée de la Santé, Carolyn Bennett, qui portera, elle, une attention particulière aux enjeux de santé mentale et de dépendances, afin notamment tourner le dos à la COVID-19.

Ce nouveau cabinet est aussi plus imposant que le précédent, comptant 39 ministres contre 37, incluant le premier ministre. L’Alberta sera représentée au Conseil des ministres par le député franco-albertain Randy Boissonnault, qui revêt désormais les habits de ministre du Tourisme et de ministre associé des Finances. Le député de Nouvelle-Écosse Sean Fraser hérite pour sa part du portefeuille de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Anand à la tête des forces armées

La ministre ontarienne Anita Anand passe à la tête de la Défense nationale, seconde femme à occuper ce poste depuis Kim Campbell dans les années 1990. Son prédécesseur, Harjit Sajjan, était aux prises avec de nombreux scandales de nature sexuelle dans les hauts rangs de l’armée. L’opposition réclamait son départ, mais le gouvernement Trudeau l’a plutôt muté au Développement international.

Justin Trudeau s’enorgueillit d’avoir formé « un Cabinet fort et diversifié » qui s’affairera à « fai [re] avancer le Canada pour le bien de tous ». « Cette équipe terminera la lutte contre la COVID-19, mettra en place des services de garde à 10 $ par jour, aidera les Canadiens à accéder à la propriété, s’attaquera à la crise climatique et continuera de faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones », fait-il valoir.

Lors des dernières élections de septembre, les électeurs ont montré la porte à trois ministres fédérales : Bernadette Jordan (Pêches, Océans et Garde côtière), Maryam Monsef (Femmes et Égalité des genres) et Deb Schulte (Aînés). Une quatrième femme au conseil des ministres, Catherine McKenna (Infrastructure et des Collectivités), avait quitté la politique avant le déclenchement de la campagne. Le premier ministre Trudeau avait promis de maintenir la parité entre hommes et femmes parmi ses ministres.

Critiques de l’opposition

Le chef de l’opposition, Erin O’Toole, a réagi aux changements apportés à l’équipe de ministre en qualifiant le nouveau Cabinet Trudeau de « risque pour la prospérité économique et l’unité nationale ». Le premier ministre, dit-il, « a nommé un groupe de personnes très inexpérimentées et motivées par l’idéologie », sans préciser à qui il fait référence.

« Les changements apportés aujourd’hui au Cabinet montrent que le premier ministre continue à récompenser des ministres qui ne cessent de faire preuve d’incompétence et d’un manque de responsabilité », écrit-il, dans une déclaration.

D’autres détails suivront.