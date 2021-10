Un autre passeport vaccinal, cette fois fédéral

Une preuve vaccinale, mais avec un drapeau canadien : le gouvernement fédéral crée un document presque identique à celui émis par Québec et disponible depuis août sur l’application VaxiCode. Ottawa demandera aux voyageurs de se balader avec cette nouvelle attestation, sous prétexte qu’elle sera plus facilement reconnue dans les autres provinces et dans le monde.

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce dans le stationnement de l’hôpital pour enfants d’Ottawa, jeudi, aux côtés de la vice-première ministre, Chrystia Freeland.

Le nouveau document est destiné à établir un « standard canadien » en matière de preuve vaccinale contre la COVID-19, et ainsi faciliter la vie aux Canadiens désirant voyager dans une autre province ou ailleurs dans le monde. Il est disponible dès maintenant pour téléchargement directement sur les sites Web de provinces qui ont déjà une preuve vaccinale, dont le Québec. Jusqu’ici, chaque province avait son propre système d’attestation vaccinale.

Le nouveau passeport vaccinal canadien ressemblera beaucoup à celui déjà émis par Québec, à l’exception près qu’il affichera en en-tête un drapeau canadien. Le document sera bilingue, et affichera le nom, la date de naissance, et les vaccins administrés.

We're moving forward on a standardized Canadian COVID-19 proof of vaccination - or "vaccine passport" - for international travel.



Here's what it will look like: pic.twitter.com/jgrLwWT1qB