Vaccination obligatoire imminente pour les fonctionnaires et les voyageurs

Les fonctionnaires fédéraux auront jusqu’au 15 novembre pour se faire vacciner, à défaut de quoi ils risqueront d’être en congé sans solde forcé. Les touristes canadiens qui veulent voyager ailleurs au pays devront quant à eux présenter une preuve de vaccination pour ce faire, à compter du 30 octobre. Le gouvernement fédéral veut ainsi « encourager » encore davantage la vaccination au Canada.

Dans deux semaines et demie, les voyageurs aériens de 12 ans et plus, ceux qui montent à bord de trains domestiques, ainsi que ceux qui embarquent à bord de croisières de plus de 24 heures devront présenter une preuve de vaccination. Les Canadiens qui n’ont pas encore obtenu toutes leurs doses de vaccin auront une période de grâce de deux semaines et pourront présenter un test de dépistage moléculaire jusqu’au 15 novembre. La dernière dose de vaccin nécessaire pour être immunisé contre la COVID-19 devra avoir été reçue au minimum 14 jours avant le voyage.

Les employés de compagnies aériennes, ferroviaires ou d’aéroports devront eux aussi être vaccinés — y compris les employés de commerces de détail et du secteur hospitalier.

« Si vous avez fait ce qu’il se doit et que vous vous êtes fait vacciner, vous méritez la liberté d’être protégé contre la COVID », a fait valoir le premier ministre Justin Trudeau, en annonçant officiellement ces nouvelles mesures de vaccination.

Une obligation, même à la maison

Du côté de la fonction publique, ce sont quelque 267 000 fonctionnaires fédéraux de l’administration publique centrale qui devront « attester » au gouvernement, à compter du 29 octobre, qu’ils sont entièrement vaccinés contre la COVID-19. En date du 15 novembre, ceux qui ne seront pas adéquatement vaccinés ou qui refuseront de dévoiler leur statut de vaccination seront placés en congé sans solde, ont annoncé des hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral mercredi. Il n’y aura pas, à moins d’exceptions médicale ou religieuse, la possibilité de présenter des tests de dépistage pour éviter de se faire vacciner.

Le fédéral n’exigera pas de preuve formelle de vaccination — puisque celles-ci relèvent des provinces, qui n’ont pas toutes mis en place un système pour l’instant. Le gouvernement prévient cependant que les fonctionnaires seront soumis aux codes de conduite du fédéral qui prévoient que de mentir dans une telle attestation est sujet à de sévères sanctions disciplinaires allant jusqu’au congédiement. Les gestionnaires des différents ministères pourront réclamer une preuve de vaccination « à tout moment ».

Les fonctionnaires en télétravail et même ceux qui sont en poste à l’étranger seront eux aussi soumis à ce nouveau règlement. Les hauts fonctionnaires du gouvernement, qui ont présenté les modalités de la nouvelle politique en séance d’information technique, ont fait valoir que l’un de ses objectifs était aussi « d’encourager, à titre de principal employeur au Canada, les autres employeurs à faire de même ». L’exigence de vaccination sera donc générale.

Mais des exemptions

Une exemption sera toutefois permise pour les travailleurs qui auraient une contre-indication médicale ou ceux qui évoqueront une exemption religieuse ou un autre motif protégé par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Ces fonctionnaires devront subir un test de dépistage « au moins deux fois par semaine ». Ces tests seront payés par le gouvernement.

Ce congé sans solde ne sera cependant pas imposé indéfiniment. Le gouvernement réévaluera sa politique tous les six mois. « Elle s’appuie sur un intérêt de santé publique », ont fait valoir les hauts fonctionnaires dépêchés pour la présenter.