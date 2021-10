Les conservateurs se donnent le droit de tenir un vote de confiance sur O’Toole

Les députés conservateurs, réunis pour la première fois depuis la défaite de leur parti, se sont donné le droit de tenir un vote de confiance sur le leadership de leur chef Erin O’Toole. Le principal intéressé, lui, dit qu’il est loin d’y avoir une « épée de Damoclès » au-dessus de sa tête et se dit confiant d’avoir l’appui d’une majorité de députés.

Ce mécanisme, mis en œuvres par le député conservateur Michael Chong en 2014, n’est pas automatique. Il faudrait que 20 pour cent des élus du Parti conservateur du Canada signent une pétition pour déclencher le processus, qui mènerait à un vote secret sur le leadership de M. O’Toole. Une simple majorité serait nécessaire pour destituer le chef et déclencher une course à la direction.

À la sortie du caucus de mardi, qui a duré plusieurs heures, M. O’Toole a continué de soutenir que son leadership n’était pas menacé.

« On a un processus clair pour notre caucus parce qu’on doit avoir une approche de respect pour tous les membres de notre caucus. […] On a un processus pour tous les membres dont le chef. Nous sommes unis comme équipe pour le bien-être des Canadiens et des Québécois », a déclaré le chef du Parti conservateur lors d’une conférence de presse.

Les quelques détails donnés par les députés, à la sortie du caucus, laissaient croire à une réunion moins houleuse qu’en 2019 alors qu’Andrew Scheer était chef.

« C’était très différent. En 2019, c’était beaucoup plus agressif, beaucoup plus en colère. Tandis que là, il y a une déception, une défaite, mais en même temps, on regarde vers l’avant pour corriger ce qui est à corriger et le prochain coup sera la bonne », a déclaré Pierre Paul-Hus, député de Charlesbourg — Haute-Saint-Charles.

« Sincèrement, ça s’est bien passé. Les gens ont dit ce qu’ils avaient à dire. C’est un exercice que j’ai vécu en 2015, que j’ai vécu en 2019 et je sens que les gens ont le goût de travailler dans l’unité, travailler ensemble. Comme je vous le dis, chacun a vécu cette campagne-là de différentes façons », a renchéri Alain Rayes, député de Richmond — Arthabaska.

Les conservateurs ont terminé les élections du 20 septembre avec deux sièges de moins qu’en 2019 sous M. Scheer. L’équipe de M. O’Toole a également perdu cinq députés appartenant à des minorités visibles et n’a pas réussi à réaliser les gains espérés dans la région du Grand Toronto, la région métropolitaine de Vancouver et au Québec.

Avant même le début de la campagne, la décision de M. O’Toole de donner un caractère plus modéré au parti en prenant ses distances par rapport aux anciens chefs dans l’espoir de remporter plus de sièges au Québec et en Ontario a laissé certains membres du mouvement conservateur, en particulier ceux qui vivent dans l’ouest du pays, peu impressionnés.

« Je viens d’une province où des collègues conservateurs ont perdu le soir de l’élection. […] Nous avons moins de députés conservateurs aujourd’hui qu’avant », a déploré la députée albertaine Shannon Stubbs, à l’entrée de la rencontre du caucus, mardi matin. Le Parti conservateur a perdu trois députés sortants en Alberta aux mains des libéraux et des néodémocrates.

Le discours était plus optimiste de la part du député ontarien Michael Chong, qui se réjouit du fait que les conservateurs aient fait des gains dans les provinces de l’Atlantique, et aient réussi à rallier plus de soutien en Ontario et au Québec que lors des élections précédentes.

« Pour ces raisons, je crois qu’il devrait rester parce qu’il nous a mis sur la bonne voie. Il y a encore du travail à faire, mais si nous restons sur cette voie, avec des changements, parce que clairement des erreurs ont eu lieu, nous sommes en bonne posture pour la prochaine élection », a déclaré M. Chong aux journalistes.

Le chef conservateur promet d’ailleurs de faire la lumière sur les erreurs qui ont mené à la défaite de son parti.

Mardi, il a annoncé que James Cumming, député sortant défait dans la région d’Edmonton, en Alberta, sera en charge de mener un examen de la défaite électorale. Une source conservatrice a confirmé que M. Cumming sera accompagné de l’ancien ministre conservateur Christian Paradis pour mener un examen de la campagne conservatrice au Québec.

Les deux hommes devraient présenter leurs conclusions avant la fin de l’année, a soutenu M. O’Toole. Il n’a pas voulu dire si les conclusions de l’examen allaient être rendues publiques.