Le suspense des élections perdure dans 13 circonscriptions

L’attente se prolonge pour les candidats et électeurs de treize circonscriptions au pays où les résultats du scrutin de lundi ne sont toujours pas déterminés. Dans les courses les plus serrées, c’est le dépouillement du vote par la poste et les bulletins spéciaux qui doit permettre d’annoncer le dénouement définitif.

Les deux circonscriptions encore sans vainqueur au Québec n’indiquent pas encore la proportion de bulletins de vote spéciaux qui ont été comptés, laissant présager que l’attente pourrait se poursuivre au-delà de mercredi. Le comptage de ces votes - principalement postaux - dépend du volume reçu et du nombre de personnes attelées à la tâche, avait indiqué mardi au Devoir un porte-parole d’Élections Canada: «Il n’y a pas de maximum de temps, le processus peut prendre encore plusieurs jours», avait alors dit Pierre Pilon.

Le portrait a à peine bougé depuis mardi matin dans Trois-Rivières: le candidat bloquiste René Villemure n’a que 32 voix d’avance sur son rival conservateur Yves Lévesque. Près de 2700 bulletins de vote spéciaux pour cette circonscription pourraient faire basculer le résultat. Le directeur du scrutin a indiqué plus tôt en journée que le résultat devrait être connu d’ici mercredi soir.

Dans Brome-Missisquoi, la majorité de la bloquiste Marilou Alarie tient maintenant à 139 voix, plutôt que 99 mardi soir. Il reste toutefois les préférences de 2385 bulletins de vote spéciaux à révéler, ce qui pourrait créer un retournement de situation. La directrice du scrutin dans cette circonscription a indiqué à des médias locaux que son objectif était de dévoiler le résultat définitif d’ici jeudi, 20h.

Les délais dans cette partie du dépouillement s’expliquent en partie par la nécessité de vérifier chacune des enveloppes de vote pour éviter les doublons. Les scrutateurs devaient d’abord s’assurer que l’électeur n’avait pas déjà voté en personne avant de procéder au comptage des voix.

Ailleurs au Canada, ce sont 11 circonscriptions qui sont toujours sans vainqueur.