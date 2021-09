Files d’attente avant de pouvoir voter: Élections Canada s’excuse

Élections Canada offre ses excuses aux électeurs qui ont dû faire le pied de grue dans de longues files d’attente pour accéder à certains bureaux de vote lundi, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, et évoque des conditions « sans précédent ».

« Nous leur offrons nos excuses pour les inconvénients et les impacts. La tenue d’une élection en période de pandémie a posé des défis assez importants à l’ensemble de la machine », a souligné au Devoir le porte-parole, Pierre Pilon. « Dans les circonstances, nous avons réussi à tirer notre épingle du jeu, mais c’est certain que nous ferons un examen très rigoureux de ce qui s’est passé, et voir comment on peut améliorer la chose ».

« C’était une élection avec des conditions sans précédent, nous avons essayé de contrer plusieurs défis dont celui du recrutement », poursuit-il.

Lundi, en soirée, de longues files d’attente s’étiraient sur plusieurs coins de rue autour des bureaux de vote que Le Devoir a visité dans Laurier–Sainte-Marie. Plusieurs électeurs ont dû patienter jusqu’après 22 h 30 pour voter et certains ont tout simplement jeté l’éponge. D’autres n’ont pas pu voter parce qu’ils sont arrivés dans la file quelques minutes après 21 h 30, heure de fermeture des bureaux de vote. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est par ailleurs intervenu au bureau des Fusiliers du Mont-Royal, car des électeurs mécontents se sont vus refuser de voter, ont argumenté avec les responsables et ne voulaient pas partir.

Une longue attente a également été rapportée dans des bureaux de scrutin au centre-ville de Toronto. Mais le vote s’est bien déroulé dans la plupart des bureaux de scrutin au pays, rapporte Élections Canada. « Fort heureusement, dans la très grande majorité des cas qui nous ont été rapportés, le vote s’est déroulé rondement », souligne Pierre Pilon.

Le porte-parole explique que plusieurs facteurs ont causé des délais dans Laurier–Sainte-Marie. Il évoque les mesures mises en place pour respecter les restrictions sanitaires et la difficulté de trouver des locaux assez grands, dans cette circonscription qui compte un nombre élevé d’électeurs. « Il y a finalement la pénurie de main-d’œuvre », dit-il. « Il semble qu’il y ait eu des désistements de dernière minute, ce qui a chamboulé les plans d’organisation ».

Taux de participation bas

Le taux de participation est par ailleurs pour l’instant à 58,44 %, selon une mise à jour publiée sur le site d’Élections Canada à 5 h 45 ce matin.



S’il s’agit d’un chiffre peu élevé, l’organisme insiste sur le fait que ceux qui se sont inscrits le jour du scrutin ne sont pas encore comptabilisés. « Ce chiffre n’est pas nécessairement le reflet de la réalité », prévient Pierre Pilon.

Le porte-parole n’est pas en mesure de dire quand le taux officiel de participation sera connu et a indiqué que cela pourrait prendre « un certain temps ».