Des circonscriptions encore sans vainqueur au lendemain des élections

Les électeurs de près d’une vingtaine de circonscriptions à travers le pays ne connaissaient toujours pas l’issue du scrutin mardi matin. Des résultats très serrés empêchaient encore certains candidats de crier victoire dans deux courses au Québec et une quinzaine dans le reste du Canada.

Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux commençait aussi, alors qu’un record de 1 025 896 bulletins de vote spéciaux avait été reçu lundi soir par Élections Canada, avant l’échéance. Les vérifications d’identité ne pouvant commencer qu’après la fermeture des bureaux de scrutin, certains résultats seront communiqués seulement mercredi. Les bulletins spéciaux comprennent le vote par la poste depuis le Canada ou l’étranger, mais aussi les électeurs dans les hôpitaux, les établissements correctionnels ou les Forces canadiennes.

À plusieurs endroits, ces votes — principalement envoyés par la poste — pourraient faire pencher la balance. À Trois-Rivières, la course continuait d’être extrêmement serrée, à l’instar d’une nuit agitée. Le candidat bloquiste René Villemure n’a que 48 voix d’avance sur son proche rival, Yves Lévesque du Parti conservateur, au moment où ces lignes sont écrites. Les 2647 votes spéciaux pour cette circonscription pourraient donc faire basculer ce résultat.

Le même cas de figure se répète également dans Brome-Missisquoi, alors que la majorité de la bloquiste Marilou Alarie ne tient qu’à moins d’une centaine de votes mardi matin. La candidate du Parti libéral Pascale St-Onge pourrait encore avoir espoir de l’emporter, si les 2385 votes spéciaux penchent en sa faveur.

Dans Longueuil–Charles-LeMoyne, la députée actuelle du Parti libéral Sherry Romanado a quant à elle dégagé une avance confortable avec 2068 voix d’avance sur la bloquiste Nathalie Boisclair. Même avec 2352 votes spéciaux à dépouiller, le débouché s’est néanmoins affirmé avant midi mardi, soit plus rapidement que dans les autres territoires ballottés.

Ailleurs au pays

La course la plus serrée, mardi matin, était celle de Sault Ste. Marie, en Ontario, où le libéral Terry Sheehan ne mène que par 41 voix. Là aussi, le décompte des 2000 votes spéciaux sera critique.

Dans la même province, les candidats dans Kitchener-Conestoga demeurent au coude-à-coude, avec moins de 200 votes de différence et 2000 trousses encore à compter. Au centre-ville de Toronto, Davenport n’a toujours pas révélé l’inclination de ses électeurs et plus de 3000 bulletins sont en voie d’être ajoutés au total.

La ministre des Aînés Deb Schulte est en danger de perdre son siège dans King-Vaughan où la conservatrice Anna Roberts a 1372 voix d’avance. Les 2654 votes spéciaux auront fort à faire pour ramener le balancier du côté libéral, mais une volte-face n’est pas impossible.

Les électeurs d’Edmonton-Centre devront probablement patienter jusqu’à mercredi, puisque moins de 140 votes forment l’écart entre le candidat du Parti libéral en tête, Randy Boissonnault, et le député conservateur James Cumming. Ici encore, plus de 3000 votes spéciaux pourraient être décisifs.

À Fredericton, Jenica Atwin menait encore la course avec presque tous les bureaux de scrutin dépouillés, avec près de 37 % du total des voix, soit 5 points de plus que sa victoire de 2019. Cette élue est passée du Parti vert au Parti libéral en juin dernier, après un apparent désaccord avec la chef Annamie Paul. Mais les verts n’avaient pas dit leur dernier mot dans la capitale du Nouveau-Brunswick et ils divisent le dernier tiers du vote avec le Nouveau Parti démocratique. C’est toutefois l’adversaire conservatrice Andrea Johnson qui suit la députée Atwin de plus près : elle doit attendre avec impatience l’ouverture des 3660 trousses de vote reçues par Élections Canada.

Autre circonscription fort surveillée tout au long des heures suivant la fermeture du scrutin, Vancouver Granville pourrait connaître un retournement de situation. Au moment où ces lignes sont écrites, moins de 250 votes séparent le libéral Taleeb Noormohamed du néodémocrate Anjali Appadurai, quand 6264 bulletins postaux attendent encore d’être comptés.

Même un candidat avec près de 700 voix d’avance comme Wilson Miao dans Richmond-Centre en Colombie-Britannique hésite à crier victoire au lendemain des élections. Plus de 4800 bulletins spéciaux n’ont toujours pas révélé leur préférence, alors que le sort du gouvernement libéral minoritaire, lui, était déjà connu depuis plus de 12 heures.

D’autres détails suivront.