Le Bloc québécois près de gagner son pari

Le Bloc québécois gagnera-t-il son pari ? Au moment où ces lignes étaient écrites, le parti menait dans 28 circonscriptions. À la dissolution de la chambre, le Bloc québécois comptait 32 députés, mais son chef, Yves-François Blanchet, rêvait d’en faire élire 40.

Celui-ci menait largement dans Belœil-Chambly devant la libérale Marie-Chantal Hamel une heure après la fermeture des bureaux de vote, et a rapidement été réélu avec plus de 2000 votes d’écart.

Mais sans surprise, c’est le doyen de la Chambre des communes qui a été le premier à obtenir une confirmation. À 78 ans, Louis Plamondon a rapidement été réélu dans la circonscription de Bécancour–Nicolet–Saurel. Celui qui a contribué à fonder le Bloc québécois représente cette circonscription depuis 1984.

Les premiers résultats sont venus de l’Est du Québec. La députée Marilène Gill avait une longueur d’avance sur son rival libéral, Thomas Gagné. Même scénario dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, où Kristina Michaud devançait largement le libéral Louis-Éric Savoie. Dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas était en tête devant Léonie Lajoie, du Parti libéral du Canada.

La lutte s’annonçait serrée dans Chicoutimi-Le Fjord. La syndicaliste Julie Bouchard talonnait le conservateur Richard Martel avec quelques centaines de voies d’écart.

Le député Alexis Brunelle-Duceppe, élu pour la première fois en 2019, a rapidement pris de l’avance dans Lac-Saint-Jean sur la libérale Marjolaine Étienne, pour être élu aussi rapidement que son chef. Son père, Gilles Duceppe, a dirigé le parti durant 14 ans. Dans la circonscription voisine de Jonquière, Mario Simard, qui sollicitait un deuxième mandat, avait également une longueur d’avance sur son adversaire libéral, Stéphane Bégin.

Les députés Sébastien Lemire et Sylvie Bérubé étaient également en avance, respectivement dans Abitibi–Témiscamingue et Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou.

La lutte s’annonçait serrée entre Guy Bernatchez et la ministre Diane Lebouthillier dans la circonscription de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, mais la libérale a rapidement pris une avance grâce au vote par anticipation.

Dans la région de Québec, les conservateurs devançaient les députés bloquistes dans plusieurs circonscriptions.

Selon les coups de sonde quelques jours avant le vote, le Bloc québécois demeurait plus populaire que le Parti conservateur au Québec, à qui il espérait prendre quelques circonscriptions. Mais ce sont des circonscriptions libérales que son chef a visées durant sa dernière journée de campagne électorale, la plupart en Estrie.

Tout au long de la campagne, M. Blanchet a répété qu’il souhaitait avoir une force de frappe face à un gouvernement minoritaire, quel qu’il soit. Il a refusé de dire s’il accepterait de former une coalition.

La question de la modératrice Shachi Kurl lors du débat des chefs en anglais a galvanisé la dernière semaine de campagne du chef bloquiste. L’amalgame entre le racisme, la Loi sur la laïcité de l’État et le projet de loi 96 sur la langue française a choqué de nombreux Québécois. L’Assemblée nationale est allée jusqu’à adopter une motion pour réclamer des excuses de la part du Groupe de diffusion.

Auparavant, M. Blanchet avait connu une campagne en dents de scie. La question du troisième lien routier entre Québec et Lévis et l’appui de la candidate Ensaf Haidar à Maxime Bernier en 2018 étaient venus le hanter.

Le chef bloquiste, qui avait tenté d’éviter de se prononcer sur le projet routier qui divise la région de Québec, avait fini par dire qu’il était convaincu que ce troisième lien pouvait être écologique. Ses propos avaient consterné les environnementalistes. M. Blanchet avait par la suite tenté de se reprendre quelques jours plus tard en disant qu’il s’agissait de sa position personnelle, et non de celle de son parti.

Il avait également dû s’expliquer après avoir refusé que sa candidate dans Sherbrooke, Ensaf Haidar, réponde aux questions des journalistes sur l’appui qu’elle avait donné à Maxime Bernier et à son Parti populaire en 2018. La question avait été posée directement en conférence de presse à Mme Haidar, l’épouse du blogueur Raïf Badawi, emprisonné en Arabie saoudite, mais le chef bloquiste y avait coupé court. Elle avait finalement pu y répondre plus tard, dans des entrevues séparées, mais l’incident avait donné une mauvaise image.

À la dissolution de la Chambre le 15 août, le Québec comptait 35 députés libéraux, 32 bloquistes, 10 conservateurs et 1 néodémocrate.