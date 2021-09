Un autre mandat minoritaire pour Justin Trudeau

Justin Trudeau aura décroché son troisième mandat, mais son gouvernement sera à nouveau minoritaire.

Le début de campagne avait été difficile, pour le chef libéral, qui a eu du mal à justifier de plonger le pays en élections. La question l’a hanté pendant des semaines. Mais le vent aura finalement tourné en toute fin de parcours, permettant à Justin Trudeau de s’accrocher au pouvoir encore quelque temps.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le Parti libéral était gagnant ou en avance dans 145 des 338 circonscriptions du pays. Le Parti conservateur d’Erin O’Toole pouvait compter sur 116 victoires ou avances, tandis que le Nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh ne semblait pas profiter de la croissance annoncée dans les sondages, étant vainqueur ou en avance dans 25 circonscriptions, lui qui en comptait 24 à la dissolution du Parlement.

Le Parti vert d’Annamie Paul était quant à lui en voie de perdre des plumes, puisque la formation avait perdu son seul siège des Maritimes dans Fredericton. Les résultats dans l’Ouest, où les Verts comptaient deux sièges, n’étaient pas encore arrivés au moment où ces lignes étaient écrites.

La cheffe s’apprêtait quant à elle à rater une fois de plus sa chance de faire son entrée aux Communes, après avoir échoué une première fois lors d’une élection partielle en octobre 2020. Les résultats préliminaires la mettaient au quatrième rang, loin derrière la libérale sortante Marci Ien qui était en voie d’être réélue.

Tous ces résultats n’étaient que très préliminaires, en milieu de soirée. La pandémie a ralenti le processus de vote un peu partout au pays. On observait des files d’électeurs qui ont souvent dû patienter pendant plus d’une heure. Élections Canada a donc permis aux bureaux de vote où les citoyens attendaient toujours de voter, à l’heure prévue de fermer les portes, de rester ouverts un peu plus tard afin de leur permettre de voter malgré tout. Ce qui fait que le dépouillement des urnes a commencé encore plus tard que prévu — notamment dans certaines circonscriptions du Québec.

Avec très peu de résultats en Colombie-Britannique et dans les Prairies, le Parti libéral obtenait 36 % des votes exprimés au Canada, au moment où ces lignes étaient écrites, contre 33 % pour le Parti conservateur. Le NPD récoltait 16 % des votes.

Au Québec, le Bloc québécois d’Yves-François Blanchet n’était pas en voie de faire le plein de circonscriptions comme il l’espérait à la suite du débat des chefs en anglais. Le Bloc était en avance dans 29 circonscriptions, contre 36 pour le Parti libéral.

Le Bloc pourrait toutefois avoir privé le Parti conservateur de sa percée espérée au Québec, les troupes d’Erin O’Toole n’étant en avance que dans 11 circonscriptions — soit un siège de plus que ce que détenaient les conservateurs à la dissolution du Parlement.

Le NPD a conservé la circonscription d’Alexandre Boulerice dans Rosemont–La Petite-Patrie. Le grand retour de Ruth Ellen Brosseau, dans Berthier–Maskinongé, demeurait incertain en milieu de soirée, bien que l’ex-élue de la vague orange de 2011 soit en avance.

Le NPD affichait 8 % du vote exprimé dans la province, contre 11 % en 2019.

Du côté des ministres, Diane Lebouthillier (Revenu national) a finalement été réélue, malgré des sondages qui lui prédisaient une chaude lutte contre le candidat bloquiste, tandis que Jean-Yves Duclos (Conseil du trésor), dans Québec, était en avance.

Pablo Rodriguez (Leader du gouvernement aux Communes) a été réélu. François-Philippe Champagne (Innovation) était en voie de l’être.

À Montréal, Mélanie Joly (Développement économique et Langues officielles), Steven Guilbeault (Patrimoine), David Lametti (Justice), Marc Garneau (Affaires étrangères) et Marc Miller (Services aux autochtones) étaient tous en avance. Justin Trudeau a été réélu dans Papineau.

En Beauce, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a de nouveau perdu — lui qui a été délogé par ses anciens collègues conservateurs il y a deux ans. Le conservateur Richard Lehoux était en tête, tandis que M. Bernier était quatrième.

Son parti était cependant en voie de confirmer en partie les appuis annoncés dans les sondages. Le Parti populaire du Canada récoltait 4,6 % au Canada, au moment où ces lignes étaient écrites, contre 1,6 % en 2019. L’agrégateur de sondages de la CBC lui donnait toutefois 7 % des intentions de vote, en fin de campagne.

En Ontario, par où passent toutes les victoires et défaites électorales fédérales, les résultats aussi se faisaient attendre. Avec seulement 99 circonscriptions au tableau des résultats — sur 121 —, le PLC était en avance dans 73 d’entre elles, tandis que les troupes d’Erin O’Toole ne pouvaient compter que 37 circonscriptions en avance. Très peu de boîtes de scrutin avaient cependant été dépouillées. Le NPD était en avance dans 10 circonscriptions.

À la dissolution du Parlement, les libéraux détenaient dans la province 76 sièges, contre 34 pour les conservateurs et 4 pour le NPD (il y avait un siège vacant).

Les provinces atlantiques ont perdu un peu de leur rouge. Les conservateurs ont repris deux circonscriptions des mains des libéraux en Nouvelle-Écosse. La ministre Bernadette Jordan (Pêches) a notamment perdu son élection.

Les libéraux étaient cependant en voie de réussir dans leur tentative de conserver Fredericton, au Nouveau-Brunswick, où la députée Jenica Atwin avait rejoint les rangs de Justin Trudeau après y avoir été élue sous la bannière du Parti vert en 2019. Les électeurs ont plutôt choisi de voter conservateur, cette fois-ci. La candidate verte n’est arrivée que quatrième, avec à peine 13 % au moment où ces lignes étaient écrites.

Mais mis à part ces petits gains conservateurs, les libéraux ont réussi à conserver la majorité de leurs circonscriptions possiblement en raison du Parti populaire du Canada qui pourrait avoir privé le Parti conservateur, à certains endroits, des quelques centaines de voix qui auraient pu faire gagner le parti d’Erin O’Toole.

Le NPD était quant à lui en voie de perdre son seul siège des Maritimes, dans St.-John’s-Est à Terre-Neuve-et-Labrador, cette fois-ci aux libéraux.

À l’ouest de l’Ontario, les libéraux étaient presque absents de la carte à l’exception de quelques circonscriptions en Colombie-Britannique.

En Alberta, le NPD était en voie de faire un gain à Edmonton — en plus de son siège existant — en profitant de la grande impopularité du premier ministre conservateur de la province Jason Kenney et de sa gestion de la pandémie.

Les résultats en Colombie-Britannique étaient très préliminaires, au moment où ces lignes étaient écrites. On y prédisait plusieurs courses à trois, entre libéraux, conservateurs et néodémocrates. Le sort de la circonscription de l’ex-ministre libérale devenue députée indépendante, Jody Wilson-Raybould, était aussi étroitement surveillé. Le libéral Taleeb Noormohamed y tentait de sa chance une deuxième fois.