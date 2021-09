Un recul ne serait pas une défaite, plaident les libéraux

En sandales, portant une camisole bleue et des pantalons trois quarts, son sac de sport d’une main, son fils Xavier de l’autre, Justin Trudeau est arrivé accompagné de ses enfants à l’hôtel Le Reine Élizabeth de Montréal en fin d’après-midi lundi. Il ne devrait pas en ressortir avant de connaître le gagnant de la 44e élection canadienne, et ainsi être fixé quant à son avenir politique.

À l’intérieur du Reine Élizabeth, c’était toujours le calme avant la tempête, au moment où ces lignes étaient écrites, plusieurs heures plus tard. Restrictions sanitaires obligent, pratiquement aucun militant libéral n’était présent dans la salle où Justin Trudeau devait prendre la parole, probablement très tard dans la nuit. Les journalistes et les équipes des réseaux de télévision étaient les seuls à s’activer devant une scène décorée de deux grands drapeaux canadiens et d’un écran diffusant le slogan libéral : « Avançons ensemble ».

La soirée promettait d’être longue. Bien au fait des derniers sondages, les libéraux s’attendaient à une victoire en demi-teinte : arriver premier en nombre de sièges, mais rester encore en territoire minoritaire. Pire, les prévisions laissaient croire que les députés libéraux seraient moins nombreux à se rendre à Ottawa que les 155 en poste avant la dissolution de la Chambre, en août. De combien ? On refusait de faire des conjectures.

« C’est un privilège de diriger le Canada. Je ne vais pas faire la fine bouche parce qu’il a un mandat minoritaire », disait déjà le leader du gouvernement en Chambre, Pablo Rodriguez, avant que ne soient connus les résultats. Le député d’Honoré-Mercier, alors en bonne voie pour être réélu, refusait de qualifier de « défaite » un éventuel recul de son parti en nombre de sièges.

« Ce n’est jamais une défaite quand les gens nous font confiance pour diriger les destinées du Canada. Ce n’est jamais une défaite. »

La publication des premiers résultats en Atlantique laissait entrevoir des reculs libéraux, probablement de quatre sièges (les provinces de l’Atlantique en comptent 32). Les écrans géants diffusaient des images de longues files d’attente à des bureaux de vote. Aucun militant n’était encore arrivé au Reine Élizabeth pour réagir à la publication des résultats du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta.

Au compte-goutte, les cartes des 78 circonscriptions du Québec et de la cinquantaine de circonscriptions du Grand Toronto commençaient à se colorer, sur les grands écrans illuminant la salle qui serait à peu près vide sans les médias. Personne n’applaudissait.

Le sort de plusieurs ministres et députés libéraux était toujours en jeu, au moment où ces lignes étaient écrites, mais ils semblaient en avance. C’est le cas de Diane Lebouthillier (Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine), d’Élisabeth Brière (Sherbrooke), de François-Philippe Champagne (Saint-Maurice–Champlain), de Jean-Yves Duclos (Québec) et de Soraya Martinez Ferrada (Hochelaga). Cette dernière tirait initialement de l’arrière en troisième position, derrière le bloquiste Simon Marchand et la néodémocrate Catheryn Roy-Goyette.

Alors qu’il devenait clair que les troupes de Justin Trudeau feraient élire le plus grand nombre de députés aux Communes, vers 22 h 30, il était toujours trop tôt pour savoir s’il y aurait un recul par rapport au précédent Parlement. Pablo Rodriguez assure que le leadership de son chef ne sortira pas affaibli de l’exercice démocratique qu’il a lui-même déclenché. Justin Trudeau détient toujours l’appui du caucus et des membres libéraux, « à 100 % », dit-il.

« Dans le contexte actuel, c’est de plus en plus difficile d’obtenir une majorité. Mais vous savez, juste le fait d’obtenir le privilège d’être autour de cette table-là… Moi, comme ministre, je suis autour de cette table-là. »

Invité à commenter le déroulement de la campagne électorale libérale, qui a été bombardée de questions sur le bien-fondé du déclenchement d’élections estivales pandémiques et qui ont connu un crescendo de manifestations hostiles, Pablo Rodriguez retient un fait saillant : la question de l’animatrice du débat en anglais.

« Ce que je n’avais pas prévu, c’était le débat en anglais, qui moi, comme Québécois, m’a profondément choqué, avec cette question-là », dit-il. En fin de campagne, Justin Trudeau a multiplié les déclarations d’attachement au Québec, réclamant même des excuses à l’animatrice Shachi Kurl pour une question jugée insultante pour les Québécois.

Surpris et déçu par l’appui du premier ministre du Québec, François Legault, Pablo Rodriguez assure que son gouvernement ne modifiera en rien ses engagements pour le Québec.