Les verts en perte de vitesse dans les Maritimes

Au moment où ces lignes étaient écrites, le Parti vert du Canada avait un résultat inférieur à celui de 2019 dans les Maritimes. Le parti avait alors élu Jenica Atwin, sa première députée dans les provinces de l’Atlantique, qui s’est jointe au Parti libéral en juin 2021. À 22 h, heure de l’Est, le Parti vert avait un plus faible pourcentage de vote que le Parti populaire du Canada, des résultats décevants, selon Luc Joli-Coeur, président de l’aile québécoise du parti.

Jenica Atwin dispute une chaude lutte avec la conservatrice Andrea Johnson. Nicole O’Byrne, la nouvelle candidate des verts dans Fredericton, est quatrième. « Le départ de Jenica Atwin a fait très mal aux verts dans l’Atlantique », a réagi en début de soirée Luc Joli-Coeur. Les conflits internes entre la cheffe, Jenica Atwin et les instances du parti ont eu des conséquences négatives dans les provinces atlantiques, pense-t-il.

Ne voulant pas distraire sa candidate, Annamie Paul n’a pas visité Nicole O’Byrne, malgré un voyage à l’Île-du-Prince-Édouard durant la dernière semaine de campagne. Le Parti vert espérait faire des gains à l’Île-du-Prince-Édouard, où les verts forment l’opposition officielle provinciale. Mais alors que les premiers bureaux de scrutin rapportaient des résultats, le parti accusait un retard sur le Parti libéral et le Parti conservateur. Au moment où ces lignes étaient écrites, dans la circonscription Malpeque, la candidate Anna Keenan était troisième, derrière les libéraux et les conservateurs. Elle avait terminé deuxième, derrière le libéral Wayne Easter, en 2019.

La candidate Darcie Lanthier, dans Charlottetown, était quatrième, avec 10 % des voix, toujours au moment où ces lignes étaient écrites. Si le résultat est le même à la fin du décompte final, il s’agirait d’un recul pour le parti dans cette circonscription, où il avait terminé deuxième, avec 23 % des voix, en 2019.

La cheffe du Parti vert du Canada, Annamie Paul, a décidé de faire campagne presque uniquement dans Toronto-Centre. Elle n’est sortie de Toronto qu’à trois reprises, à l’exception de sa visite à Ottawa, pour les débats. Sa principale adversaire, la libérale Marci Ien, une ancienne animatrice au réseau CTV, a remporté l’élection partielle d’octobre 2020 à la suite de la démission du ministre des Finances, Bill Morneau.

Dans la circonscription Kitchener-Centre, la seule circonscription ontarienne où les verts ont une réelle chance de l’emporter selon le site 338Canada, Mike Morrice détenait une « mince avance » au moment d’écrire ces lignes. Annamie Paul s’est rendue à Kitchener le 15 septembre pour motiver ses troupes.

Les résultats des courses en Colombie-Britannique, où les députés Elizabeth May (Saanich–Gulf Islands) et Paul Manly (Nanaimo–Ladysmith) défendent leurs sièges, ne seront probablement pas connus ce soir, selon Ilan Goldenblatt, directeur de campagne de Paul Manly. Dans ces circonscriptions, respectivement 10 731 et 8812 électeurs ont obtenu des bulletins de vote par la poste, qui ne seront pas comptés avant 8 h, le 21 septembre.



