Des circonscriptions pivots au coeur de l’issue du vote

Le suspense était à son comble en fin de soirée, lundi, au moment où l’issue des élections fédérales demeurait inconnue, malgré un décompte des votes favorable au Parti libéral du Canada. Dans ce contexte, le choix des électeurs dans certaines circonscriptions chaudement disputées par plusieurs partis politiques pourrait jouer un rôle clé dans l’issue du vote.

Le baromètre de Québec

Le Bloc québécois avait réussi à faire une percée dans la forteresse conservatrice de la capitale nationale en 2019. La députée bloquiste Julie Vignola espérait répéter cet exploit et garder son siège dans Beauport–Limoilou, ravi au conservateur Alupa Clarke par un peu moins de 2000 votes d’avance. Mais c’est une véritable course à trois qui se poursuivait durant le dépouillement des votes jusqu’à tard en soirée lundi puisque la candidate du Parti libéral Ann Gingras avait aussi le vent dans les voiles. Cet endroit où les électeurs changent fréquemment d’allégeance réservait sans doute encore des surprises.

Une des circonscriptions les plus serrées de la province en 2019, Québec continuait de donner des sueurs froides au député libéral en poste, Jean-Yves Duclos. Élu par une majorité de seulement 325 voix lors des dernières élections, il était toujours au coude-à-coude avec son adversaire bloquiste Louis Sansfaçon au moment où ces lignes étaient écrites.

Des banlieues qui restent bleues ?

Le Bloc québécois espérait conserver la couronne sud de Montréal en bleu lundi soir, alors que le Parti libéral avait plusieurs espoirs de gain.

L’acteur et politicien Denis Trudel, élu pour la première fois en 2019, tâchait de garder son siège dans la circonscription de Longueuil– Saint-Hubert, mais sa plus proche rivale le talonnait dans les derniers sondages. À 32 ans, la libérale Florence Gagnon tentait sa chance pour la deuxième fois dans une élection fédérale.

Dans Montarville, le député bloquiste Stéphane Bergeron, un vétéran de la politique, semblait pouvoir dégager une avance importante. Les libéraux y avaient misé sur un vent de fraîcheur avec la candidature de Marie-Ève Pelchat, 24 ans.

Même cas de figure dans La Prairie, où le député bloquiste actuel Alain Therrien a senti dans les dernières semaines la poussée de la libérale Caroline Desrochers.

Rare circonscription encore rouge sur la rive sud dans la région de Montréal, Longueuil–Charles-LeMoyne ne donnait que trois points d’avance dans les sondages à la libérale en poste. Le dépouillement n’avait pas encore confirmé cette avance au moment où ces lignes étaient écrites.

Diane Lebouthillier en position de force

La députée de Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu, Diane Lebouthillier, creusait sérieusement son avance sur le bloquiste Guy Bernatchez au moment où ces lignes étaient écrites. Mme Lebouthillier était parvenue difficilement à conserver la circonscription dans le camp libéral en 2019. Elle n’avait devancé son rival bloquiste, M. Bernatchez, que par 637 voix. Depuis 2008, la circonscription a été successivement bloquiste, néodémocrate et libérale. Dans d’autres circonscriptions où de chaudes luttes se profilaient, peu de données étaient disponibles au moment d’écrire ces lignes. C’est le cas de Chicoutimi–Le Fjord, où le lieutenant politique d’Erin O’Toole au Québec, le député conservateur Richard Martel, affrontait principalement la candidate bloquiste Julie Bouchard, présidente du Syndicat des professionnels en soins du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Même suspense à Trois-Rivières, où libéraux, bloquistes et conservateurs se livraient une chaude lutte au cours des derniers jours.

Les libéraux dominent les Maritimes

Malgré des gains du Parti conservateur, le Parti libéral a maintenu sa domination dans les provinces maritimes, soit le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Les ministres Seamus O’Regan (à Terre-Neuve) et Dominic LeBlanc (au Nouveau-Brunswick) ont aisément conservé leurs sièges. La ministre de Pêches et Océans Canada, Bernadette Jordan (en Nouvelle-Écosse), a toutefois été battue par le candidat conservateur Rick Perkins. La formation d’Erin O’Toole a d’ailleurs progressé dans l’est du pays, en allant notamment chercher un siège aux libéraux à Terre-Neuve-et-Labrador et deux en Nouvelle-Écosse. Par ailleurs, dans la circonscription de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, Jenica Atwin, élue sous la bannière du Parti vert en 2019 et passée par la suite chez les libéraux, a été battue par la conservatrice Andrea Johnson.

Le sort des démissionnaires

Qu’arrive-t-il lorsque des candidats se retirent de la course ou sont reniés par leur parti alors que leur nom figure sur le bulletin de vote ? Leur nom demeure sur le bulletin et les électeurs peuvent quand même voter pour eux, a indiqué un porte-parole d’Élections Canada. C’est le cas dans au moins quatre circonscriptions, où certains candidats ne pourront pas porter les couleurs de leurs partis à la suite de controverses.

En Ontario, le candidat libéral de Spadina–Fort York, Kevin Vuong, et celui de Kitchener-Centre, Raj Saini, ont été abandonnés par le caucus libéral en raison d’allégations de nature sexuelle, ce qu’ils nient fermement tous deux. S’ils étaient élus, ils pourraient toutefois décider de siéger comme indépendants. Pour des tweets jugés antisémites, deux néo-démocrates, soit Sidney Coles dans Toronto St.Paul’s et Daniel Osborne, dans Cumberland-Colchester, ont choisi de se retirer d’eux-mêmes de la course. Au moment où ces lignes étaient écrites, seul le résultat dans Cumberland-Colchester était connu, donnant gagnant le conservateur, Stephen Ellis.

Des duels PLC-NPD en Ontario

D’importantes circonscriptions ontariennes sont aux prises avec de véritables duels entre le candidat du Parti libéral et celui du Nouveau Parti démocratique. Au moment où ces lignes étaient écrites, le vote était trop embryonnaire pour déterminer une quelconque tendance. Dans Nickel Belt, le député libéral Marc Serré, qui était en poste au moment du déclenchement des élections, espérait l’emporter sur sa rivale néodémocrate, Andréane Chénier, qui le talonnait dans les sondages. Non loin de là, la circonscription de Sudbury souhaitait continuer de porter les couleurs libérales grâce à la candidate Viviane LaPointe. Les sondages ont montré qu’elle et sa rivale néodémocrate, Nadia Verrelli, étaient au coude à coude. Après deux mandats du député libéral Paul Lefebvre, les analystes croient en une possible percée orange, alléguant que les libéraux ont tout à craindre de la baisse du taux de participation dans cette circonscription.

Course serrée dans le Grand Vancouver

Le mystère planait toujours tard lundi soir sur la candidature qui saura ravir la circonscription de Vancouver Granville, occupée depuis 2015 par la députée indépendante et ancienne ministre libérale Jody Wilson-Raybould, qui a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat.

Quelques jours après la publication des mémoires très critiques de la députée sortante à l’égard du premier ministre sortant, la course s’annonçait serrée dans cette circonscription entre le candidat libéral Taleeb Noormohamed et son opposante conservatrice, Kailin Che. Le suspense était aussi à son comble en fin de soirée dans la circonscription Port Moody–Coquitlam, où la députée conservatrice sortante, Nelly Shin, affronte de nouveau la candidate néodémocrate Bonita Zarrillo, qu’elle avait battue avec un écart de 0,3 % des voix en 2019. Les résultats s’annonçaient aussi serrés entre au moins trois formations dans la circonscription de Coquitlam–Port Coquitlam, que le libéral Ron McKinnon occupe depuis 2015.

Des territoires indécis

Une chaude lutte s’annonçait au Yukon, que le libéral Larry Bagnell, qui a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat, a remporté en 2019 avec seulement 153 voix devant le candidat conservateur Jonas Jacot Smith. Les dernières intentions de vote mettaient d’ailleurs au coude-à-coude le candidat libéral Branden Hanley et la romancière et candidate conservatrice Barbara Dunlop, rendant imprévisible l’issue du vote, au moment où ces lignes étaient écrites.

Le Nunavut, pour sa part, a vu sa députée néodémocrate, Mumilaaq Qaqqaq, annoncer son départ de la politique à la mi-juin lors d’un discours poignant à la Chambre des communes pendant lequel elle a dénoncé le manque d’actions prises par Ottawa pour s’attaquer aux défis qui concernent les Inuits. En fin de soirée, la candidate néodémocrate, Lori Idlout, était en avance sur sa rivale libérale, Pat Angnakak, mais rien n’était décisif.

Le libéral Michael McLeod, qui avait remporté les Territoires du Nord-Ouest avec une confortable majorité en 2019, était pour sa part en avance sur ses quatre opposants.

