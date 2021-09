Des files... mais pas trop d’attente pour voter

«Tout est plus long en temps de pandémie», a écrit Élections Canada sur ses réseaux sociaux lundi matin. Mais peut-être pas tant que cela: les Canadiens ont partagé dans la journée des images des longues files d’attente qui se sont formées devant certains bureaux de vote, non sans préciser que l’exercice se déroulait néanmoins assez rondement.

Pas moins de 27 millions de Canadiens sont inscrits sur la liste électorale. Leur choix viendra clore une campagne de 36 jours marquée en fin de parcours par un blitz en territoire libéral. Plusieurs Canadiens ont déjà voté par anticipation (5,78 millions d’électeurs) ou par la poste (1,26 million).

À ceux qui avaient attendu la journée de lundi pour faire leur choix, Élections Canada a suggéré «d’éviter les heures de pointe, comme l’ouverture des bureaux de vote ou l’heure du souper». Dans un bureau de vote de Beauport-Limoilou — l’une des deux circonscriptions de Québec où la course est la plus serrée —, une employée d’Élections Canada a confirmé avoir eu «un petit “rush”» en début de matinée. Quelques heures plus tard, les électeurs entraient à bon rythme dans un centre sportif adjacent au cégep de Limoilou.

Au centre Lucien-Borne, dans la circonscription de Québec, les citoyens avançaient promptement dans la longue file d’attente. Malgré l’affluence et les mesures sanitaires en place, les électeurs ont pu voter en une quinzaine de minutes en matinée. Partout au pays, des citoyens ont partagé des images des files d’attente — interminables ou inexistantes. Dans Rosemont—La Petite-Patrie, dernier fief néodémocrate au Québec, des électeurs ont dit avoir pu voter en moins d’une demie-heure, en dépit des files observées à certains endroits.

Soyez prêt pour la soirée électorale Découvrez notre tableau de bord interactif des résultats en direct.

En milieu de journée, Élections Canada n’avait rapporté qu’un ennui technique avec son Service d’information à l’électeur, qui permet les lieux où voter ou d’obtenir la liste des candidats dans une circonscription, par exemple. Après avoir dit avoir «rétabli» le service, Élections Canada a fait état de nouvelles «difficultés techniques intermittentes» en début d’après-midi.

Les chefs votent

Le chef libéral, Justin Trudeau, a voté à Montréal en milieu de journée en compagnie de sa femme et de ses trois enfants. Il s’est dit «serein» à sa sortie du bureau de vote. «On a travaillé très fort pendant cette campagne et les Canadiens sont en train de faire un choix important», a-t-il lancé aux caméras. Sa déclaration n’est pas sans rappeler le «Vous avez votre mot à dire» qu’il a lancé en tout début de campagne pour justifier une élection estivale en pleine quatrième vague de COVID-19.

Sur Twitter, M. Trudeau a écrit que «cette élection vise à bâtir un meilleur avenir pour nos enfants et petits-enfants». «Faites entendre votre voix aujourd’hui et votez pour l’avenir que vous souhaitez», a-t-il ajouté, en accolant le mot-clic «Avançons ensemble »à sa publication.

Le chef conservateur, Erin O’Toole, a quant à lui glissé son bulletin de vote dans l’urne à Bowmanville, en Ontario. «Fiers de voter aujourd’hui, assurez-vous de faire de même!», a-t-il ensuite écrit sur son compte Twitter, en partageant une photo de sa femme en lui, vêtus de bleu pâle. M. O’Toole a ajouté le mot-clic «Agir pour l’avenir»; «Secure The Future» en anglais. Le leader conservateur, qui a profité de la campagne électorale pour rassurer les Canadiens sur son «plan», passera la soirée dans la ville ontarienne d’Oshawa.

Ayant voté par anticipation à Burnaby en Colombie-Britannique, le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, s’est surtout activé sur les réseaux sociaux lundi. Dans une série de publications en anglais, il a rappelé les engagements de son parti en matière de climat, de logement et d’affaires autochtones, entre autres. «Voulez-vous davantage de leaders qui feront n’importe quoi pour protéger les riches et puissants? Ou voulez-vous un chef qui se battra pour des choses qui rendront votre vie meilleure?», a-t-il demandé sur les réseaux sociaux.

Bien que les chefs ne puissent faire campagne le jour des élections, Yves-François Blanchet a choisi de visiter sept circonscriptions lundi pour «faire sortir le vote». À Drummondville, le chef du Bloc québécois a dit ne pas «faire campagne», ni chercher à «convaincre du monde qu’on est plus beaux et plus fins que les autres» en cette journée d’élections.

«Permettez-moi d’utiliser cette journée pour compenser pour le cynisme et l’ironie du choix du premier ministre de nous avoir envoyés en élections», a-t-il déclaré. La finale galvanisée de sa campagne n’a rien changé à son point de vue: «l’intention de M. Trudeau n’était certainement pas de favoriser le Bloc, donc on ne lui donnera pas le mérite que le Bloc québécois ait, peut-être, bien performé» lors de cette campagne, a-t-il souligné. M Blanchet a voté par anticipation à Chambly, le 10 septembre.

La cheffe du Parti vert, Annamie Paul, a quant à elle voté par la poste. Lundi, elle a partagé une photo d’elle au téléphone. «Je passe quelques appels à l’électorat de Toronto-Centre ce matin pour m’assurer que tout le monde aille voter !», a-t-elle écrit. Mme Paul a joué son va-tout dans la métropole ontarienne, dont elle ne s’est pas éloignée avant la dernière semaine de la campagne. La leader environnementaliste s’est lancée dans la course écorchée par une série de luttes internes dans son parti. Elle a partagé lundi une photo avec «sa supportrice numéro un», sa mère. «Merci maman de m’encourager tous les jours», a-t-elle écrit.