Mélanie Joly souhaite que les libéraux aient «les deux mains sur le volant»

À la veille des élections, les libéraux appellent leurs partisans à faire sortir le vote. Et la coprésidente de la campagne, Mélanie Joly, ne s’en cache pas : elle veut que les troupes de Justin Trudeau aient « les deux mains sur le volant ».

M. Trudeau entreprend une tournée du pays en cette dernière journée de campagne. Il visite quatre provinces d’est en ouest, en remontant les fuseaux horaires pour étirer la journée. Les visites dans les provinces de l’Atlantique et des Prairies se feront de façon virtuelle.

Le premier arrêt était à la terrasse Saint-Ambroise de Montréal, avec l’ensemble de l’équipe montréalaise du Parti libéral du Canada (PLC). Devant les centaines de militants sur place, Mme Joly les a appelés à faire sortir le vote au Québec.

« On est dans le dernier droit. Il nous reste 24 heures. Il faut faire en sorte de faire des appels, de cogner aux portes. Il faut faire en sorte de donner le meilleur de nous-mêmes, parce qu’on est la seule option pour faire en sorte d’avoir un gouvernement progressiste à Ottawa », a-t-elle plaidé.

Dans une mêlée de presse, elle a ensuite utilisé cette expression rendue célèbre par l’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, qui souhaitait obtenir un gouvernement majoritaire en 2008 et qui a réussi son pari.

« Je le dis encore : on veut les deux mains sur le volant, a-t-elle dit. On est plus organisés que jamais, on ne prend rien pour acquis, on va envoyer un gros contingent québécois à Ottawa. »

M. Trudeau, qui refuse de dire le mot « majorité », est resté plus prudent dans ses prédictions. Il a dit souhaiter « un gouvernement […] plein de Québécois » et « plein de gens progressistes à travers le pays ».

Les libéraux n’y sont pas allés de main morte pour attaquer leur principal adversaire au Québec : le Bloc québécois.

Pablo Rodriguez, coprésident de la campagne du PLC au Québec, n’a d’ailleurs pas mis de temps à les attaquer dans son discours aux militants, dimanche matin.

S’exprimant aux bloquistes, il a lancé : « La différence, c’est que vous, vous nous dites : il faut envoyer des Québécois à Ottawa pour demander. Nous, on dit : on va envoyer des députés à Ottawa pour décider ! »

M. Trudeau a renchéri sur les attaques de celui qui était son lieutenant au Québec dans le dernier mandat.

« Le Bloc […] est là pour opposer et pour encourager. Ben voyons ! Ce n’est pas ça que les gens veulent. […] Les Québécois méritent d’avoir une équipe forte au gouvernement pour décider, pour livrer », a-t-il dit.

M. Trudeau a ensuite pris la route vers l’Ontario, où il fera campagne avec sa ministre sortante des Aînés, Deb Schulte, dans la région de Toronto.