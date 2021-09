S’il est élu, Erin O’Toole s’engage pour 4 ans, mais pas à avoir un cabinet paritaire

Si un gouvernement minoritaire est élu lundi, le chef conservateur Erin O’Toole promet à nouveau de ne pas déclencher d’élections avant la fin de ce mandat. Par contre, il n’était pas prêt samedi à s’engager à former un cabinet paritaire homme-femme.

Gouvernement minoritaire conservateur ou gouvernement minoritaire libéral, le chef O’Toole ne déclenchera pas ni ne provoquera d’élections anticipées, avant la fin du mandat normal de quatre ans.

Il l’a confirmé samedi matin, sur le gazon verdoyant d’un bureau de campagne de l’un de ses candidats à Dundas, en Ontario.

« On doit avoir un gouvernement totalement ciblé sur la santé des Canadiens, des Québécois et sur le bien-être de notre économie ».

On ne devrait même pas être en élections maintenant, seulement deux ans après la dernière visite au bureau de scrutin, a-t-il martelé, blâmant le chef libéral Justin Trudeau pour cette élection « pandémique », « inutile » et « coûteuse » qui va laisser une facture de 600 millions $ aux Canadiens.

Je n’aurais jamais fait ça, s’est-il exclamé.

Et les femmes ?

S’il devient premier ministre lundi, son cabinet comptera-t-il autant de ministres femmes que d’hommes ? Il n’était pas prêt à prendre cet engagement.

« On va voir les résultats lundi », a-t-il répondu.

« Mais j’aimerais former un cabinet expérimenté, et prêt pour les défis, avec plus de femmes ».

Présentant « son nouveau Parti conservateur » comme étant plus inclusif et diversifié, il s’est targué d’avoir le plus grand nombre de femmes de l’histoire de son parti.

N’en manquant pas une, il en a aussi profité pour critiquer Justin Trudeau qui avait annoncé en grande pompe son cabinet paritaire lorsqu’il a été élu la première fois en 2015. Il s’en est servi comme « symbole », a-t-il dénoncé, sans le démontrer avec ses actions. Au contraire, il a eu une approche « paternaliste » et dénuée de respect envers les femmes, ce qui a mené les ministres Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott à quitter leurs fonctions ministérielles au cours du mandat précédent.