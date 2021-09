Trudeau laisse entendre qu’il restera en poste, peu importe l’issue du scrutin

Le chef libéral Justin Trudeau a laissé entendre qu’il resterait dans les parages, peu importe l’issue du scrutin lundi.

De passage en Ontario pour une deuxième journée d’affilée, M. Trudeau s’est fait demander si cette campagne électorale était sa dernière. Il n’a pas voulu y répondre directement, mais sa réponse a laissé peu de place au doute.

« Je n’ai même pas presque fini toutes les grandes choses que j’ai l’intention de continuer à accomplir avec les Canadiens », a-t-il déclaré, en énumérant sa liste de priorités, notamment la lutte contre les changements climatiques, la création d’un système national de garderies et le contrôle des armes à feu.

« On a encore beaucoup à accomplir ensemble et moi je suis extrêmement enthousiaste pas seulement des jours à venir, mais des années à venir ensemble », a-t-il ajouté.

Le chef libéral n’a pas voulu dévier de son message dans ce sprint final, qui est d’appeler les progressistes à se rallier derrière les libéraux afin d’éviter l’élection d’un gouvernement conservateur.

Réforme électorale

M. Trudeau dit qu’il est toujours en faveur d’un mode de scrutin préférentiel, ce qui forcerait les partis politiques à courtiser les électeurs pour être leur deuxième ou même un troisième choix.

« Ça amènerait moins de divisions, ce qu’on a vu beaucoup dans cette campagne électorale », a-t-il déclaré.

« Mais on ne peut pas changer notre façon de voter s’il n’y a pas un consensus clair et je ne suis pas en faveur du vote proportionnel. Je préfère de loin le vote préférentiel. Tant qu’on n’a pas un consensus clair, on ne peut pas changer, on ne devrait pas changer notre mode électoral », a-t-il précisé.

M. Trudeau passe toute la journée, samedi, à faire des arrêts dans la grande région de Toronto.