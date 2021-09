Singh critique le plan environnemental de Trudeau

Jagmeet Singh défend le plan environnemental de son parti, alors que la campagne du NPD se déplace à travers le Canada dans une ultime poussée pour convaincre les électeurs de se rendre aux urnes.

M. Singh a accusé le chef libéral Justin Trudeau tout au long de la campagne d’avoir accordé des exemptions aux grands émetteurs de carbone et de les avoir laissés polluer sans répercussions.

Le chef du NPD a positionné son parti comme celui qui se préoccupe le plus de l’environnement.

Le plan libéral impose un prix direct sur la pollution par le carbone ou oblige les provinces à avoir un système de plafonnement et d’échange.

M. Singh dit que la stratégie des libéraux n’est pas adéquate pour s’attaquer à la crise climatique, et il dit que le NPD rendra la taxe sur le carbone plus équitable et supprimera les échappatoires.

Le chef du NPD était à Sherbrooke vendredi matin. Il se rendra à Halifax, puis à Saskatoon plus tard dans la journée.