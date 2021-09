Au tour des chefs de demander aux organisateurs du débat en anglais de s’excuser au Québec

Les chefs fédéraux ont joint leur voix à ceux de l’Assemblée nationale pour réclamer eux aussi que le consortium de médias ayant organisé le débat des chefs en anglais s’excuse aux Québécois. Justin Trudeau, Erin O’Toole et Jagmeet Singh ont de nouveau dénoncé mercredi la question posée par la modératrice au chef bloquiste Yves-François Blanchet qualifiant de « discriminatoires » la Loi sur la laïcité de l’État québécois et le projet de loi 96 sur la langue française.

La question posée jeudi dernier avait aussitôt choqué M. Blanchet et suscité de vives réactions au Québec. Dès le lendemain, le premier ministre québécois François Legault l’avait fortement dénoncée à son tour.

Mardi, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une motion exigeant des « excuses formelles » de la part du Groupe de diffusion des débats fédéraux après le « procès hostile » de la nation québécoise.

Tour à tour, les chefs fédéraux lui ont emboîté le pas.

« Je trouve que la prémisse de la question était inacceptable. Et je pense que ce serait important que le consortium s’explique et s’excuse », a tranché le chef libéral Justin Trudeau, qui tenait le premier un point de presse à Halifax mercredi. La question de la modératrice Shachi Kurl n’était « pas utile pour le pays et c’est insultant pour les Québécois », a-t-il argué.

Le chef conservateur Erin O’Toole s’est montré du même avis quelques minutes plus tard. « Je suis tanné du Quebec bashing. Et le consortium doit s’excuser, a-t-il réclamé depuis Jonquière. La question était injuste. »

Du côté du NPD, le chef Jagmeet Singh s’est prononcé par voie de déclaration en matinée. « Nous sommes d’accord qu’une excuse est de mise », a-t-il avancé.

Yves-François Blanchet semble profiter d’une légère remontée dans les sondages depuis le débat des chefs anglophone et la polémique qui a suivi cet échange avec la modératrice Shachi Kurl, qui préside l’Institut Angus Reid.

Un coup de sonde de la firme Léger révélait en outre, mercredi, que 65 % des répondants québécois ont jugé la question inacceptable, tandis que 69 % des répondants du Canada anglais l’ont jugée au contraire acceptable.

De passage à Longueuil, M. Blanchet s’est défendu d’essayer d’en tirer profit. « Si le débat en anglais a fait en sorte que les Québécois ont vu, du moins en partie, le Canada pour ce qu’il est en regard au Québec, je n’ai pas de mérite. Je n’ai pas écrit la question, j’ai simplement essayé d’y répondre. Mais les gens l’ont entendue et se sont fait leur propre opinion », a-t-il plaidé.

Le chef bloquiste s’est cependant dit « très heureux » que l’Assemblée nationale a condamné elle aussi la question controversée et « voté à l’unanimité pour que le Québec soit respecté ».

Le Parti vert n’avait pas encore commenté ces demandes d’excuses mercredi midi.

Le consortium s’était défendu

Le porte-parole du groupe de médias ayant organisé le débat anglophone — APTN, CBC, CTV et Global News — n’avait pas encore réagi à ces derniers développements au moment d’écrire ces lignes. La semaine dernière, il avait défendu la question de Shachi Kurl, arguant qu’elle « n’affirmait pas que les Québécois sont racistes ».

À la suite du débat la semaine dernière, Mme Kurl a fait valoir qu’elle n’avait pas « erré sans préparation ». « C’était une question qui a été approuvée [“vetted”, en anglais] par plusieurs échelons dans l’organisation avant d’aller de l’avant ».

Dans les premières minutes du débat en anglais, la modératrice avait demandé à M. Blanchet pourquoi, s’il « nie que le Québec a des problèmes liés au racisme », le Bloc québécois défend-il alors la Loi sur la laïcité de l’État et le projet de loi 96 sur la langue française, qui « sont discriminatoires ». Le chef bloquiste s’était alors emporté et avait accusé l’équipe, à la suite du débat, d’avoir déversé « une chaudière d’insultes au visage des Québécois ».