Manifestations contre les hôpitaux: Trudeau promet de sévir avec un projet de loi

Les libéraux promettent de sévir en réaction aux manifestations anti-vaccins contre les hôpitaux. Ils comptent présenter un projet de loi qui criminaliserait l’intimidation contre les travailleurs de la santé ainsi que le fait de bloquer le passage à tous les bâtiments qui offrent des services de santé.

Le chef libéral Justin Trudeau en a fait la promesse en compagnie de travailleurs de la santé et de ses candidats à Vancouver, en Colombie-Britannique.

« Les travailleurs de la santé ont fait des sacrifices énormes pour mettre leurs familles à risque, pour servir la communauté, pour nous garder en vie et maintenant, ils ont besoin qu’on soit là pour eux de façon non équivoque », a martelé lundi M. Trudeau, qui était accompagné de son épouse Sophie Grégoire Trudeau et de son plus jeune fils Hadrien pour l’occasion.

« Nous allons donc rendre ça illégal de bloquer l’accès à un bâtiment où on livre des services de soins de santé, que ce soit des hôpitaux, des cliniques, des cliniques d’avortement, des pharmacies, des centres de dépistage. […] On va aussi rendre ça illégal d’intimider ou de faire des menaces à un travailleur de la santé […] ou bien tout patient qui est en train d’aller chercher des soins de santé », a-t-il précisé.

Le chef libéral se dit « d’accord que c’est un peu ridicule » que le Canada en est rendu là, mais qu’il n’a pas le choix.

À une journaliste qui lui faisait remarquer qu’il existait déjà des infractions du Code criminel contre l’intimidation et le harcèlement, M. Trudeau a répliqué qu’il existe des dispositions spécifiques dans le Code pour certains corps de métier comme les journalistes ou les juges. Le projet de loi que son parti déposerait irait dans le même sens, pour les travailleurs de la santé cette fois.

Si les manifestations devant les hôpitaux ont été dénoncées par tous les autres chefs fédéraux, ils ne sont pas allés aussi loin que les libéraux.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a suggéré de son côté que le fait d’intimider ou de harceler un travailleur de la santé ou un patient qui attend de recevoir des soins de santé, spécifiquement, devrait être un facteur aggravant en cas d’accusations criminelles.

Les chefs du Parti conservateur et du Bloc québécois ont tous deux déclaré que ces actes d’intimidation contre les travailleurs de la santé et les patients sont « inacceptables », sans suggérer qu’il faudrait légiférer à ce sujet.