Le NPD promet 68 milliards de dollars sur cinq ans en santé

Malgré 68 milliards de nouvelles dépenses en santé sur cinq ans, le Nouveau Parti démocratique (NPD) ne comble pas entièrement la demande des provinces. Jagmeet Singh s’est défendu en disant que son parti était celui qui consacrait le plus d’argent aux dépenses en santé.

« On est le plus proche d’atteindre le niveau que les provinces ont demandé, défend le chef lors d’un point de presse samedi en fin d’après-midi. Donc, on est fier de ça parce qu’on est un parti qui croit profondément dans les soins de santé publique. »

L’an dernier, les provinces ont réclamé une augmentation des transferts de 28 milliards $ pour faire passer la part du financement d’Ottawa en santé de 22 % à 35 %.

Dans un gouvernement néodémocrate, les transferts en santé, comme tels, resteront les mêmes que ceux prévus par le gouvernement sortant. Les nouvelles dépenses sont destinées à des missions spécifiques. Par exemple, la création d’un programme national d’assurance-médicaments, qui coûtera 11,5 milliards $ en 2025-2026.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a critiqué les néodémocrates et les libéraux, les accusant d’empiéter sur les compétences du Québec. Il demande une augmentation des transferts sans condition.

M. Singh a assuré qu’il n’empiéterait pas sur les compétences provinciales. « Le Québec a le droit de retrait avec pleine compensation, ça veut dire sans condition. Ça veut dire que notre investissement dans les soins de santé, c’est beaucoup mieux, beaucoup plus haut, que les autres partis. »