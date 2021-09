Le 11 septembre a changé les attitudes à l’égard des musulmans selon Trudeau, pas selon Blanchet

Les attentats du 11 septembre 2001 ont changé l’attitude à l’égard des Canadiens musulmans, selon le chef libéral Justin Trudeau, mais son adversaire Yves-François Blanchet n’est pas de cet avis pour le Québec.

« Je ne peux m’empêcher de songer aux Canadiens musulmans pour qui les choses ont changé le 11 septembre », a déclaré M. Trudeau à Mississauga, en commémorant ces événements d’il y a précisément 20 ans.

« Les attitudes ont changé, et cela nous rappelle qu’au cours des dernières années, jusqu’à ce jour et aussi à l’avenir, nous devons nous dresser contre l’intolérance, la haine, le racisme, l’islamophobie. »

Le chef bloquiste a laissé entendre qu’il n’y a pas eu un avant et un après 11 septembre dans les relations avec nos concitoyens musulmans.

« Absolument rien », a-t-il répondu quand on lui a demandé en point de presse samedi matin ce que cela avait changé dans nos rapports avec le monde musulman et les Québécois qui pratiquent l’Islam.

« Je trouverais ça terrible qu’on crée une association entre la magnifique communauté musulmane du Québec et ça », a-t-il poursuivi.

« Des extrémistes et des radicaux dangereux, il y en a dans toutes les cultures. Même qu’une grande partie de ma solidarité va à l’endroit de la communauté musulmane qui a été stigmatisée dans les actes terroristes. »

Il a assuré qu’il avait lui-même de bons rapports avec les concitoyens musulmans, au-delà des divergences d’opinions.

« Tous les gens de confession musulmane que je connais sont de gens avec qui j’ai d’excellentes relations. »

M. Blanchet a tenu sa conférence de presse à Sherbrooke en compagnie de sa candidate Ensaf Haidar, elle-même musulmane. Elle est la conjointe du blogueur saoudien Raif Badawi, emprisonné depuis près de 10 ans en Arabie saoudite pour avoir critiqué le régime despotique de Riyad.

Appelée à expliquer comment le 11 septembre 2011 avait changé sa vie, Mme Haidar a dit que c’était une « déclaration contre les États-Unis et contre les démocraties ».

« Je suis musulmane, mais pas islamiste, c’est différent », a-t-elle tenu à préciser.

M. Blanchet a tenu à commémorer ces attentats qui ont « changé le cours de l’Histoire et la façon dont l’Amérique et l’Occident se voyaient et se voient ».

Ces événements nous ont rapprochés de nos voisins américains, dans une « vague de solidarité et de tristesse », a-t-il rappelé.

« Il y a beaucoup plus de choses qui rapprochent l’ensemble des habitants nord-américains qu’il n’y en a qui les distinguent. »