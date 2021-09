Les lois «discriminatoires» du Québec font irruption au débat anglais

Les hostilités n’étaient même pas encore commencées, lors des toutes premières minutes du débat des chefs en anglais, jeudi soir, que l’animatrice Shachi Kurl a semé la controverse en affirmant, dans sa question au chef du Bloc québécois, que la Loi sur la laïcité de l’État et le projet de loi 96 sur la langue française sont « discriminatoires ».

« Vous niez que le Québec a un problème de racisme, pourtant vous défendez des législations comme les projets de loi 96 et 21, qui marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les allophones », a affirmé la présidente de la firme de sondage Angus Reid. « Le Québec est reconnu comme une société distincte, mais pour ceux hors de la province, s’il vous plaît expliquez-leur pourquoi votre parti soutient aussi ces lois discriminatoires », a-t-elle demandé à Yves-François Blanchet.

« La question implique la réponse que vous voulez entendre, lui a répondu le chef du Bloc québécois. Ces lois ne sont pas discriminatoires, elles sont à propos des valeurs du Québec. »

« … et pourtant les minorités religieuses, monsieur, ne peuvent progresser [dans leur emploi] si elles portent leur signe religieux », a interrompu la journaliste.

M. Blanchet a conclu sa réponse en rappelant que la nation québécoise a été reconnue par le Parlement et non seulement le concept de société distincte.

Le projet de loi 96 veut faire du français la seule langue officielle et commune du Québec en modifiant la constitution canadienne. Le Quebec Community Groups Network, qui rassemble un bon nombre d’organismes anglophones, considère qu’elle contreviendrait à leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Plus tard, la cheffe du Parti vert, Annamie Paul, s’est attaquée au chef du Bloc québécois. « J’ai invité M. Blanchet à s’éduquer au sujet du racisme systémique. Je maintiens cette invitation, je serais heureuse de l’éduquer », a-t-elle dit. Quelques secondes plus tôt, lorsque questionné sur ce qu’il ferait pour régler les problèmes de racisme systémique après la mort de Joyce Echaquan, le bloquiste a soutenu que le débat était devenu trop « agressif », et que l’enjeu était devenu « un outil politique » pour traiter le Québec de « raciste et xénophobe ».

Lorsque ce dernier a voulu répliquer, l’animatrice l’en a empêché, puisque son tour de parole était terminé. « Belle utilisation de votre temps pour insulter les gens », s’est-il insurgé. « Ce n’est pas une insulte, c’est une invitation à vous éduquer », a conclu Mme Paul.

Le débat anglais est la seule chance pour trois des chefs des cinq principaux partis de débattre dans leur langue maternelle et de convaincre les électeurs des provinces à majorité anglophone. Ceux-ci ont croisé le fer au Musée canadien de l’histoire de Gatineau. La formule retenue par le Groupe de diffusion des débats combinait la prise de parole de membres du public, des questions de l’animatrice adressées à un chef en particulier et une ronde de débat ouverte aux cinq chefs.

D’autres détails suivront.

