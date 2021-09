Les maires pressent les chefs fédéraux de faire preuve de courage concernant les armes à feu

Le Canada ne doit pas devenir un Far West où la possession d’armes à feu est banalisée, estiment les maires de cinq grandes villes québécoises qui réclament des partis fédéraux qu’ils fassent preuve de « courage » et s’engagent à interdire les armes d‘assaut et de poing à l’échelle du pays.

Réunis au Vieux-Port de Montréal mardi matin, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, son homologue de Québec, Régis Labeaume, ainsi que le maire de Laval, Marc Demers, celui de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin et la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent et, ont demandé aux chefs de partis fédéraux de prendre des engagements fermes sur cette question en raison de l’augmentation des événements impliquant des armes à feu au cours des derniers mois.

Valérie Plante a accusé le chef conservateur Erin O’Toole d’être « vraiment déconnecté du terrain » et d’entretenir un flou concernant ses véritables intentions concernant les armes d’assaut qu’il interdirait s’il était élu. Les libéraux de Justin Trudeau et les néodémocrates de Jagmeet Singh évoquent la possibilité de confier aux villes ou aux provinces le contrôle des armes de poing, ce qui n’est pas adéquat pour contrer le trafic d’armes, selon elle. Quant au chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, il se cache derrière un « faux dilemme », celui du droit des chasseurs à l’accès aux armes, soutient Mme Plante.

« On fait ce qu’on peut et ce qu’on doit faire, mais si à chaque fois que les policiers retirent une arme, s’il y en a dix qui rentrent, c’est comme un coup d’épée dans l’eau. On n’en viendra à bout », a expliqué la mairesse Plante.

Les cinq maires réclament donc une interdiction des armes d’assaut et les armes de poing. Ils craignent que le Canada devienne une société à l’américaine, « où l’utilisation des armes à feu devient banale et les drames quotidiens ».

« Je ne crois pas qu’une arme de poing serve à chasser l’orignal ou qu’une arme d’assaut serve à chasser la perdrix. Donc, il n’y a aucune raison d’accepter la possession de ces armes, à part pour les forces de l’ordre », a pour sa part avancé le maire de Québec, Régis Labeaume.

Les chefs fédéraux n’ont aucune véritable volonté de prendre des engagements clairs compte tenu de la réticence de plusieurs provinces à ce sujet, reconnaissent les maires. Mais laisser aux provinces le soin de légiférer ne réglera pas le trafic d’armes entre provinces. « On ne se le cachera pas : on ne pense pas pareil d’un océan à l’autre sur ce dossier-là. On est devant des leaders qui veulent représenter les Canadiens d’un océan à l’autre. Eh bien, ils doivent faire preuve de courage, prendre une décision et ne pas patiner. […] C’est un test de courage », a commenté le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.