La nouvelle version du plan d’Erin O’Toole se contredit sur les armes à feu

La plateforme conservatrice continue de promettre l’abolition du décret qui interdit 1500 modèles d’armes à feu. Le parti d’Erin O’Toole y a simplement ajouté une note en bas de page. « 1. Toutes les armes à feu actuellement interdites le resteront », pouvait-on lire mardi matin, dans la copie PDF téléchargée à partir du site du Parti conservateur du Canada.

Cette note n’explique pas de quelle manière l’interdiction demeurera en place, puisque quelques lignes plus haut, on lit encore : « Nous allons commencer par abolir le projet de loi C-71 et le décret de mai 2020 ».

C’est dimanche que M. O’Toole a effectué ce qui semblait être une volte-face au sujet du contrôle des armes à feu. Lundi, le chef conservateur ne disait pas jusqu’à quand il continuerait d’interdire les 1500 modèles d’armes, dont le fusil utilisé lors du massacre de Polytechnique, en 1989.

À chaque question qui revenait sur le sujet, au cours de son point de presse tenu dans son studio d’Ottawa lundi avant-midi, Erin O’Toole a offert la même réponse.

« On va maintenir les interdictions en place et avoir une revue transparente sur le système de classification », disait-il encore et encore.

M. O’Toole a à peine laissé entendre qu’il y aurait date de péremption sur sa nouvelle promesse en ajoutant un mot — « maintenant » — à sa déclaration répétitive.

« Ce à quoi je me suis engagé, c’est à laisser tout en place maintenant », a-t-il ainsi dit.

Un de ses députés sortants et candidat en Colombie-Britannique, Rob Morrison, maintenait lundi que les interdictions sur ces armes seraient bel et bien levées, comme le dit le document que M. O’Toole tient en main à chaque apparition publique.

M. O’Toole, lui, a rappelé qu’il est le chef de son parti, lorsqu’on lui a cité la sortie de M. Morrison. Puis, il s’est dit « heureux » d’offrir aux électeurs « cette clarté » en ce qui concerne sa position sur les armes à feu.

Mardi matin, il était attendu à 10 h 30, en point de presse à Ottawa.