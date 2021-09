Erin O’Toole promet d’engager 200 agents de la GRC pour combattre la violence armée

Le chef conservateur Erin O’Toole s’est présenté dimanche comme un défenseur de la sécurité publique en promettant d’embaucher 200 nouveaux agents de la Gendarmerie royale du Canada pour lutter contre les gangs et la contrebande de drogue et d’armes à feu.

M. O’Toole a déclaré qu’il considérait le crime organisé et les armes à feu introduites par contrebande au Canada depuis les États-Unis comme les véritables causes de la violence armée.

Il souhaiterait déployer les nouveaux gendarmes dans la région du Grand Toronto et dans les Basses-Terres continentales de la Colombie-Britannique.

Son parti avait promis d’abroger une loi fédérale qui a durci les vérifications des antécédents pour les demandeurs de permis d’armes à feu. M. O’Toole a toutefois fait volte-face en annonçant dimanche qu’il n’abolirait pas le décret adopté en mai interdisant plus de 1500 armes à feu décrites comme « de style arme d’assaut » par le gouvernement.

Lors d’un arrêt de campagne à Markham, en Ontario, le chef libéral Justin Trudeau a de nouveau accusé M. O’Toole de vouloir faire reculer le Canada en matière de sécurité liée aux armes à feu.

M. O’Toole promet également de dépenser 100 millions de dollars sur cinq ans pour former des policiers « non provinciaux » à lutter contre la cybercriminalité, l’exploitation sexuelle et la violence familiale.

Il dit aussi qu’un gouvernement conservateur dépenserait également 25 millions de dollars pour réduire le nombre d’Autochtones dans les prisons canadiennes.



