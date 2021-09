Armes à feu: les libéraux accusent Erin O’Toole de mentir

Pendant que Justin Trudeau faisant relâche, ses troupes ont tiré samedi à boulets rouges sur les conservateurs, accusant leur chef Erin O’Toole d’avoir menti aux Québécois lors du débat de TVA jeudi, lorsqu’il a promis de maintenir l’interdiction sur les armes d’assaut, bien que sa plateforme électorale indiquait noir sur blanc le contraire.

Les conservateurs promettent en toutes lettres d’annuler la décision du gouvernement libéral d’interdire certaines armes d’assaut. Pressé de questions sur sa position, M. O’Toole avait refusé de dire clairement ses intentions ni d’expliquer son apparente contradiction.

Sa déclaration « ne peut qu’être qualifiée de mensonge pur et simple », a dénoncé Rachel Bendayan, la candidate libérale dans Outremont, lors d’un point de presse dans un parc de Montréal.

« Erin O’Toole, laquelle de ces armes-là est-ce que tu vas remettre sur nos rues ? », a-t-elle lancé avec colère en pointant une affiche présentant notamment des carabines associées à des massacres.

À ses côtés, le candidat libéral dans Honoré-Mercier, Pablo Rodriguez, ne mâchait pas plus ses mots accusant le chef conservateur de parler des deux côtés de la bouche.

« En anglais, on l’a vu, il promet de ramener les armes d’assaut, il a été clair là-dessus. Mais en français il promet de les interdire. Il va falloir qu’il dise la vérité un moment donné. Il va falloir qu’il dise la vérité, O’Toole », a dit M. Rodriguez.

Erin O’Toole est « devenu chef du parti conservateur grâce au lobby des armes à feu et c’est une façon de les repayer, de les remercier », a renchéri M. Rodriguez.

Les électeurs, a-t-il dit, méritent mieux que « les mensonges » de « Steven O’Toole ». Un lapsus « révélateur », a par la suite précisé l’équipe libérale, estimant que la politique du chef actuel et de l’ancien premier ministre Steven Harper, c’est du pareil au même.

« Et le Bloc, ben il dort sur la switch, a poursuivi M. Rodriguez. Ce qui est clair, c’est que les conservateurs ne veulent pas éliminer les armes d’assaut, le Bloc ne peut pas le faire et nous, on va le faire. »

D’autres poids lourds libéraux ont attaqué M. O’Toole sur ce sujet au cours de cette offensive concertée. Ainsi de Bill Blair à Toronto et de Harjit Sajjan à Surrey, en Colombie-Britannique.

Les libéraux promettent pour leur part d’instaurer un programme forçant les propriétaires d’armes d’assaut à les vendre au gouvernement fédéral ou à les rendre inopérables.