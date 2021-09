Une hausse d’impôts pour soutenir le programme national de soins dentaires, dit Singh

Le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, soutient qu’une augmentation d’impôt de 1 % chez certains résidents les plus riches du pays sera suffisante pour commencer à financer un programme national de soins dentaires.

M. Singh a commencé à donner des détails sur l’une de ses principales promesses électorales lors d’un arrêt à St. John’s, samedi matin.

Le leader du Nouveau Parti démocratique (NPD) a affirmé que le nouveau régime de soins dentaires serait financé par un impôt de 1 % sur les Canadiens ayant une richesse nette de 10 millions de dollars ou plus, un thème récurrent dans les promesses électorales de la formation politique.









Selon lui, une telle décision offrirait une aide financière aux familles non assurées qui gagnent moins de 90 000 $ par an et couvrirait complètement tous les besoins en soins dentaires pour les familles ayant moins de 60 000 $ de revenu annuel.

M. Singh a déclaré que le NPD ajouterait éventuellement une couverture complète des soins dentaires dans le cadre du programme de soins de santé du Canada, estimant que le nouveau régime coûterait environ 1,5 milliard de dollars la première année avant de se stabiliser à 1 milliard de dollars un an plus tard.

Le plan est similaire à celui sur lequel Jagmeet Singh a fait campagne en 2019, qui offrait également une aide aux familles gagnant moins de 90 000 $ par an ainsi qu’une quote-part glissante pour les familles dans la tranche de revenus annuels de 70 000 $ à 90 000 $.