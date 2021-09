Le NPD ne sera pas la «marionnette» du gouvernement Legault, dit Boulerice

Contrairement au Bloc québécois, le Nouveau Parti démocratique (NPD) de Jagmeet Singh ne sera jamais la « marionnette » du gouvernement Legault, affirme Alexandre Boulerice.

Le chef adjoint du NPD défendait vendredi la décision de son parti de ne pas répondre à toutes les demandes du premier ministre du Québec, François Legault, pour plutôt les évaluer à la pièce.

Il était en présence de son chef, Jagmeet Singh, devant l’emblématique Château Frontenac à Québec, pour dévoiler la plateforme du NPD pour le Québec intitulée « Oser ensemble ».

Bien vite, M. Singh a signalé qu’il n’était pas à Québec pour répondre à François Legault, « mais pour répondre aux attentes des Québécois ».

Par exemple, le NPD dit oui à l’augmentation des transferts en santé, comme le demande M. Legault, mais n’ira pas jusqu’à financer son projet de troisième lien routier entre Québec et Lévis.

Il s’engage à assujettir les entreprises de compétence fédérale à la Charte de la langue française, mais refuserait à Québec le plein contrôle de la catégorie d’immigrants « Regroupement familial ».

Un gouvernement du NPD écarterait les entreprises privées de la gestion des centres d’hébergement pour aînés, mais respecterait de façon générale « le droit de retrait avec compensation » du Québec.

Au moment de présenter ses demandes aux partis fédéraux, M. Legault avait accusé les libéraux et néodémocrates d’avoir une vision « centralisatrice » et de « vouloir choisir à la place du Québec ».

« On regarde vraiment les demandes à leur valeur même. On ne se peinture pas dans le coin comme d’autres, on n’est pas des marionnettes », a déclaré M. Boulerice en impromptu de presse après l’annonce officielle.

« Des fois on est d’accord, des fois on n’est pas d’accord, mais ce n’est pas une obligation.

« Vous savez, quand on se colle absolument à un gouvernement à 100 %, des fois, ça nous oblige à faire des pirouettes environnementalistes comme M. Blanchet a fait avec le troisième lien », a-t-il lancé.

La semaine dernière, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a vanté le potentiel « écologique » du mégaprojet autoroutier du gouvernement Legault évalué à 10 milliards de dollars.

M. Boulerice estime que le Bloc s’est mis à dos le vote écologiste dans la province, ce qui pourrait « faire la différence » dans plusieurs comtés où la lutte est serrée, d’après lui.

« Le chef du Bloc québécois, dans un délire absolument incroyable, croit que ça pourrait être un projet écologique, a-t-il raillé. On est clairement l’alternative la plus environnementaliste et sérieuse sur l’urgence climatique. »

Le NPD, qui ne comptait qu’un seul député au Québec au déclenchement des élections, en l’occurrence M. Boulerice, se permet désormais de rêver à l’élection de « six à 10 » députés québécois.