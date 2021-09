Les libéraux publient leur plateforme électorale

Pour relancer l’économie après la pandémie, le Parti libéral du Canada (PLC) veut miser sur la protection des travailleurs, notamment en réformant l’assurance-emploi pour les travailleurs autonomes. Le parti de Justin Trudeau compte aussi sur l’immigration pour combler la pénurie de main-d’œuvre dont souffrent certains secteurs.

Au pouvoir depuis 2015, le PLC a publié sa plateforme électorale mercredi. Elle contient 95 pages de promesses pour un troisième mandat libéral, mais aucun plan de retour à l’équilibre budgétaire — le PLC est toutefois le seul à rendre public le cadre financier de ses promesses. Le parti de Justin Trudeau y revient aussi sur quelques thèmes qui peuvent le distinguer des conservateurs d’Erin O’Toole, comme la protection des entreprises qui voudraient imposer la vaccination obligatoire et l’encadrement de l’accès à l’avortement.

La plateforme libérale propose notamment une nouvelle prestation d’assurance-emploi pour les travailleurs autonomes, qui offrirait jusqu’à 26 semaines d’assistance pour un maximum de 15 500 $. Une « assurance carrière » prévoit aussi une plus grande indemnisation pour les travailleurs qui ont perdu un emploi qu’ils ont occupé pendant au moins cinq ans.

Les libéraux soulignent à grands traits leur promesse de faciliter l’accès à la propriété pour les moins de 40 ans, notamment en créant un nouveau compte d’épargne libre d’impôt.

Santé et sécurité

Malgré les doléances des provinces, un gouvernement libéral créerait non seulement de nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée, mais aussi pour les soins de santé mentale. Il avait déjà annoncé sa promesse de créer un transfert en santé mentale de 4,5 milliards de dollars, tout comme celle de recruter 7500 nouveaux médecins de famille et infirmières et 50 000 préposés aux bénéficiaires, bien que les systèmes de santé soient provinciaux. L’éducation n’est pas en reste : un gouvernement libéral investirait 100 millions pour améliorer la ventilation des écoles.

Il serrerait aussi la vis aux provinces tentées de privatiser les soins en coupant les transferts fédéraux en santé, le tout en vertu de pouvoirs renforcés qu’il veut attribuer à Ottawa. Les provinces qui ne respectent pas les normes fédérales en matière d’accès à l’avortement subiraient le même sort. On se rappellera que la place du privé en santé a été un angle d’attaque envers les conservateurs plus tôt dans la campagne. 

En plus de promettre un milliard de dollars aux provinces qui mettent sur pied leur système de preuve vaccinale, les libéraux déposeraient un projet de loi pour mettre à l’abri de poursuites judiciaires les entreprises qui décideraient de l’exiger.

Enfin, le PLC souhaite retirer le droit aux propriétaires d’armes d’assaut de les conserver en rendant obligatoire leur revente au gouvernement fédéral. Au lieu de laisser les municipalités gérer le problème des armes de poing, comme prévu jusqu’ici, les libéraux veulent financer les provinces qui souhaitent interdire ces armes sur l’ensemble de leur territoire à la hauteur d’un milliard de dollars.

Immigration

Justin Trudeau souhaite faciliter l’immigration pour combler la pénurie de main-d’œuvre au pays.

Le processus de demande de résidence permanente deviendrait gratuit, les délais d’immigration causés par la COVID-19 seraient réduits à 12 mois, et les programmes d’immigration économique seraient réformés pour faciliter la venue de travailleurs étrangers temporaires et d’anciens étudiants étrangers par le biais du système Entrée express (qui est actuellement en vigueur partout au pays, sauf au Québec). Le PLC souhaite aussi accueillir 2000 réfugiés qualifiés pour remédier aux pénuries dans des secteurs en demande, dont en santé.

Les aînés sont aussi appelés à contribuer à régler la pénurie de main-d’œuvre. Un gouvernement libéral réélu créerait un nouveau crédit pour prolongation de carrière qui permettrait aux Canadiens de 65 ans et plus de réduire leurs impôts d’un montant pouvant atteindre 1650 $.

En environnement, le PLC rappelle ses engagements annoncés la fin de semaine dernière, soit de limiter les émissions du secteur pétrolier et de créer un réseau de bornes pour voitures électriques. Même si le gouvernement libéral a fourni en moyenne plus d’aides au secteur pétrolier que son prédécesseur conservateur, le parti promet maintenant d’« éliminer progressivement le financement public du secteur des combustibles fossiles, y compris des sociétés d’État », d’ici 2023.

Les libéraux s’engagent aussi à redéposer dans les 100 premiers jours d’un nouveau gouvernement Trudeau les différents projets de loi morts au feuilleton lors la dissolution du Parlement, dont la modernisation de la Loi sur la radiodiffusion, la refonte de la Loi sur les langues officielles et la criminalisation des thérapies de conversion. Ils promettent de faire adopter une loi sur le partage des revenus publicitaires des géants du Web avec les médias d’information dans les mêmes délais.

Tous les autres grands partis fédéraux, sauf le Parti vert du Canada, ont maintenant publié leur plateforme électorale.

Avec Marie Vastel