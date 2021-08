En direct | Le débat des chefs en français

Suivez le débat des chefs en français en direct le 8 septembre prochain, avec les analyses en direct de nos journalistes.

Ce débat est animé par Patrice Roy (Radio-Canada) avec la participation des journalistes Marie Vastel (Le Devoir), Hélène Buzzetti (Les coops de l'information), Guillaume Bourgault-Côté (L'actualité), et Paul Journet (La Presse), ainsi que de Noémi Mercier (Noovo Info) à l'animation des segments réservés aux questions que les citoyens poseront directement aux chefs de partis. Les candidats au poste de premier ministre participants sont Justin Trudeau (PLC), Erin O’Toole (PCC), Yves-François Blanchet (BQ), Jagmeet Singh (NPD) et Annamie Paul (PV).

Produit par Le Groupe de diffusion des débats, le débat est diffusé en direct du Musée canadien de l'histoire à Gatineau le mercredi 8 septembre de 20 h à 22 h HE. Ce débat est le second — et dernier — débat francophone de la campagne électorale fédérale.