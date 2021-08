Des militaires canadiens pourraient rester en Afghanistan après le 31 août, selon Trudeau

Justin Trudeau a déclaré mardi que le Canada était prêt à garder son personnel militaire en Afghanistan après l’échéance américaine du 31 août.

Le premier ministre a fait cette annonce mardi après avoir participé à une réunion virtuelle avec d’autres dirigeants du G7, qui se réunissaient pour discuter de la crise en Afghanistan et du retour aux commandes des talibans dans ce pays.

Avant la réunion, M. Trudeau avait refusé de dire s’il voulait que le G7 fasse pression pour une prolongation de l’engagement militaire américain en Afghanistan. Mais par la suite, alors qu’il était sur le point de monter à bord d’un autobus de campagne à Hamilton, il a déclaré que le Canada était prêt à rester plus longtemps, si possible, après la date limite du 31 août.

« J’ai insisté sur le fait que le Canada était prêt à rester même après le 31, si c’était possible, pour continuer de sauver le plus de gens possible, a-t-il dit. Évidemment, nous sommes tous d’accord que les talibans doivent laisser les gens se rendre à l’aéroport dans les jours à venir, mais ils vont devoir aussi permettre aux gens de quitter l’Afghanistan dans les semaines à venir. »

Lors de cette réunion d’urgence du G7, le président Joe Biden devait faire face à des appels de certains collègues pour prolonger l’engagement militaire américain au-delà de sa date butoir du 31 août. Les talibans ont déclaré que ce délai était ferme et ils ont évoqué des « conséquences » s’il n’était pas respecté.

Le premier ministre britannique, Boris Johnson, qui avait convoqué ce sommet d’urgence, et le président français, Emmanuel Macron, faisaient partie de ceux qui ont demandé aux Américains une prolongation afin de pouvoir évacuer tous les ressortissants étrangers et les Afghans vulnérables qui ont aidé les alliés de l’OTAN depuis 20 ans.

Le Canada fait partie d’une douzaine de pays alliés qui participent à l’évacuation de ceux qui font face à des représailles des talibans. L’aéroport de Kaboul est tant bien que mal sécurisé pour le moment par les forces dirigées par les États-Unis.

Un engagement plus long

Le premier ministre Johnson avait convoqué ce sommet pour discuter de l’évacuation chaotique et pour planifier un engagement à plus long terme avec les nouveaux dirigeants talibans afghans, ainsi que pour faire face à la crise humanitaire des réfugiés.

« Notre engagement envers l’Afghanistan ne prend pas fin lorsque cette phase actuelle, cette échéance actuelle arrive », a indiqué M. Trudeau après la rencontre.

« On est en train de collaborer, de coordonner avec la communauté internationale pour que les talibans démontrent ce qu’ils prétendent de dire : qu’ils vont être mieux pour les gens qu’ils l’ont été il y a 20 ans. Ça reste à voir : nous sommes extrêmement douteux de leur capacité de faire ça, mais le fait qu’ils veulent une approbation ou un engagement positif avec le monde nous donne un levier. »

Un avion militaire canadien a quitté Kaboul lundi avec plus de 500 évacués à bord, a indiqué le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, sur Twitter. « Les vols canadiens se poursuivront aussi longtemps que les conditions le permettront », a-t-il ajouté.

Interrogé mardi sur le maintien des militaires canadiens au-delà du 31 août, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a estimé qu’il « y a quelque chose d’un peu… entre imprudent et peu crédible » de la part du premier ministre d’« exposer à la fois ses gens, ses troupes, et les gens que ces troupes sont là pour secourir, à un environnement extrêmement hostile et très peu sécurisé ».

L’aide internationale

Avant la réunion du G7, M. Trudeau avait déclaré que le retour des talibans devrait inciter à repenser plus largement les dépenses d’aide du Canada en Afghanistan. « C’est quelque chose que nous examinons certainement en ce moment, avec les talibans qui contrôlent le pays. Notre aide régulière, nos investissements et nos agences doivent être examinés attentivement pour nous assurer que nous ne soutenons pas, indirectement, les talibans.

« Nous devons évidemment continuer à être là pour soutenir le peuple afghan, ce que nous ferons. Nous devons investir encore plus, alors que nous nous réinstallons, alors que nous amenons des réfugiés afghans au Canada », a-t-il ajouté.

« Nous serons là pour des engagements financiers plus importants parce que c’est ce à quoi les Canadiens s’attendent, pour que nous continuions à nous battre pour un meilleur Afghanistan et que nous continuions d’être là pour les Afghans qui fuient pour une vie meilleure. »

En janvier dernier, une évaluation fédérale a donné une note mitigée sur l’efficacité de l’aide au développement de près d’un milliard de dollars que le Canada a acheminée en Afghanistan au cours des six années qui ont suivi le retrait complet des forces canadiennes du pays en 2014.

L’examen a également révélé qu’Affaires mondiales Canada ne s’adaptait pas aux besoins changeants de l’Afghanistan, alors que les talibans ont commencé à contrôler des régions, entre 2017 et 2020. En novembre dernier, le Canada a pris un autre engagement d’aide de 270 millions $ sur trois ans en Afghanistan.

Toutes les dépenses d’aide du Canada ont été acheminées par l’intermédiaire d’organisations internationales et n’ont été versées directement à aucun gouvernement afghan. L’argent passe par un fonds fiduciaire international géré par la Banque mondiale et par le financement direct de projets par des organisations non gouvernementales canadiennes, leurs homologues internationaux et d’autres groupes multilatéraux.