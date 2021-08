Blanchet se prononce en faveur d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis

Yves-François Blanchet s’est prononcé mardi en faveur d’un troisième lien routier à Québec, après avoir promis en début de campagne électorale de rester « neutre ».

De passage à Pont-Rouge, le chef du Bloc québécois s’est même dit convaincu que le projet évalué à 10 milliards $ pouvait être « écologique ».

Cette position est contraire à celle adoptée par le parti frère du Bloc à Québec, le Parti québécois (PQ), qui rejette catégoriquement le projet de troisième lien, le qualifiant d’« insensé ».

Au jour 10 de la campagne, le Bloc a donc préféré se coller sur la position du premier ministre du Québec, et chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, plutôt que sur celle du PQ.

« Je suis convaincu que ça peut l’être, [écologique], et que Québec est parfaitement conscient que ce projet-là a un potentiel positif en termes d’environnement », a soutenu M. Blanchet en point de presse.

Il s’est ensuite mis dans la peau d’un résidant de Lévis ou de Montmagny, qui doit se rendre au centre-ville de Québec.

« Il y a un projet qui dit : je vais te couper une heure de route, […] et on dit sur des bases qui relèvent souvent de l’idéologie : non tu n’y auras pas droit. Ça me rend assez sensible aux arguments de la Rive-Sud », a-t-il déclaré.

Le projet, « je ne l’haïs pas », a-t-il ajouté.