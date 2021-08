Trudeau promet 9 milliards de dollars en santé

Les libéraux promettent de faire pleuvoir des milliards de dollars pour faciliter l’embauche de travailleurs dans le domaine de la santé et ainsi contribuer à éliminer les listes d’attente, s’ingérant ainsi dans les compétences des provinces et des territoires.

De passage à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Justin Trudeau a promis d’investir immédiatement six milliards de dollars pour soutenir l’élimination des listes d’attente et un autre trois milliards de dollars pour l’embauche de 7500 médecins de famille, infirmiers praticiens et membres du personnel infirmier. Un autre 400 millions servira à élargir les services de santé virtuels.

Il a également promis d’investir dans le recrutement de professionnels de la santé dans les régions rurales et éloignées, notamment en augmentant l’exonération du remboursement des prêts étudiants des professionnels de la santé qui travaillent dans ces communautés et en offrant un incitatif fiscal aux professionnels de la santé qui décident d’y établir une clinique.

Cette annonce survient quelques jours après que M. Trudeau eut annoncé des milliards de dollars pour instaurer des normes nationales dans les centres de soins de longue durée assortis de « cibles » à atteindre pour les provinces et territoires. Cette promesse, maintes fois réitérée, risque de causer des remous avec le premier ministre du Québec, François Legault, qui s’y oppose.