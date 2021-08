Maxime Bernier fait campagne sur la gestion de la COVID-19

Les élections fédérales devraient être considérées comme un référendum sur la gestion de la pandémie, plaide Maxime Bernier qui lançait vendredi sa campagne pour reconquérir la circonscription de la Beauce.

« Les gens en ont marre, ils en ont soupé de vivre dans un état dicté par la tyrannie médicale », a déclaré le chef du Parti populaire du Canada (PPC) lors d’un point de presse à Saint-Georges de Beauce.

« Ça va être un référendum sur la gestion de la crise COVID par le gouvernement fédéral et par le gouvernement provincial ! C’est ça cette élection. Est-ce que vous voulez encore plus de mesures sanitaires ? Encore plus de restrictions de nos droits ou vous voulez avoir moins et avoir la paix ? ».

M. Bernier, qui n’a pas été vacciné en prétextant que cela était un choix individuel et qu’il est en bonne santé, s’est néanmoins présenté avec un masque dans la petite salle de l’hôtel de Saint-Georges où il tenait son point de presse.

Lancement de la campagne dans un centre de vaccination

À part la dizaine de représentants des médias, seuls quelques membres de sa famille et une membre de son équipe étaient présents. Ironie du sort : l’hôtel choisi, Le Georgesville, est un important site de vaccination de la région.

M. Bernier, qui a été député conservateur de la Beauce de 2006 à 2019, a été défait lors du dernier scrutin où il se présentait, pour la première fois, sous la bannière de son nouveau parti.

Il avait alors récolté 28 % des voix derrière le conservateur Richard Lehoux. Il impute aujourd’hui cette défaite « aux journaux nationaux qui étaient contre [lui] » et à un consultant du parti conservateur qu’il poursuit aujourd’hui en justice pour diffamation, a-t-il expliqué dans son discours.

« Maintenant, c’est derrière moi et c’est ce que je dis aux Beaucerons. Le Maxime Bernier que vous avez devant vous, c’est le Maxime Bernier que vous avez connu lorsque je faisais campagne. [...] Je n’ai pas changé. C’est le Parti conservateur qui a changé. »

D’autres détails suivront.