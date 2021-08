Erin O'Toole veut donner plus de pouvoirs au Québec

Erin O’Toole va jouer à fond la carte nationaliste pour conquérir le cœur et surtout le vote des Québécois le 20 septembre. Il dit vouloir donner plus de pouvoirs au Québec et il s’est montré pressé, mercredi, de passer à l’action.

Aussi, s’il forme le prochain gouvernement, le chef conservateur s’engage à donner suite au « contrat » qu’il veut signer avec les Québécois, et ce, durant les premiers 100 jours de sa gouvernance. Et ce contrat a tout pour devenir de la musique aux oreilles du premier ministre François Legault.

Ce contrat, basé sur un modèle de fédéralisme décentralisé, un « fédéralisme de partenariat », prévoit une certaine dévolution de pouvoirs au Québec, calquée sur les demandes traditionnelles formulées au fil des ans par les divers gouvernements qui se sont succédé à Québec.

« On va toujours être ouvert à donner des pouvoirs supplémentaires » au Québec, a déclaré le chef conservateur, entouré de ses députés et candidats de la région, mercredi, en fin de journée, lors d’une allocution à l’aéroport de Québec, ville devenue un terreau habituellement fertile pour les conservateurs.

Son discours rappelait celui d’un de ses prédécesseurs, Stephen Harper, qui avait créé un certain émoi, à Québec, en 2006, en s’engageant à ce que la Chambre des communes reconnaisse officiellement la nation québécoise.

Cette fois, M. O’Toole veut aller plus loin, sans toutefois s’aventurer en terrain constitutionnel.

S’il devient premier ministre, il s’engage donc à octroyer davantage de pouvoirs au Québec en immigration, parce qu’il lui revient de décider « qui peut venir sur son territoire ».

Sous un gouvernement conservateur, les entreprises de charte fédérale situées au Québec devront être assujetties à la loi 101.

« Contrairement à Justin Trudeau, un gouvernement conservateur ne va jamais remettre en question le droit du Québec de passer ses propres lois pour protéger sa langue ou sa culture », a-t-il dit.

Autre demande traditionnelle du Québec qui serait bien accueillie : la déclaration de revenus unique, administrée par le gouvernement du Québec.

Sur la question des transferts fédéraux en santé, il s’engage à ce qu’ils soient « prévisibles, stables et sans condition », mais il ne prend aucun engagement quant à leur importance et aux sommes impliquées. Québec réclame que la contribution fédérale du financement de la santé passe de 22 à 35 %, ce qui ajouterait annuellement quelque 6 milliards $ dans les coffres québécois.

Les électeurs devraient d’ailleurs recevoir bientôt par la poste une copie du « contrat » que souhaite conclure le chef conservateur avec la population du Québec.

M. O’Toole a passé toute la journée à Québec mercredi. Plus tôt, en matinée, il a mis l’accent sur sa promesse d’une loi anticorruption, en s’engageant à resserrer les lois fédérales.

Il a aussi rappelé sa promesse d’annuler le programme national de garderies, privant ainsi Québec d’un versement de 6 milliards $ en cinq ans. M. O’Toole a maintenu que son crédit d’impôt aidera toutes les familles du Québec et d’ailleurs au Canada.

Contre la vaccination obligatoire

M. O’Toole a dû également commenter la décision du premier ministre conservateur ontarien Doug Ford d’exclure de son caucus tout député qui ne serait pas vacciné. Contrairement aux libéraux, aux bloquistes et aux néodémocrates, qui exigent que leurs candidats soient complètement vaccinés avant de frapper aux portes des électeurs, les conservateurs fédéraux n’en font pas une règle absolue.

Le chef conservateur a répété qu’il croyait en une approche « raisonnable » et « équilibrée » qui protège les Canadiens tout en respectant leur capacité à prendre des décisions personnelles en matière de santé.

« J’encourage tous les Québécois, tous les Canadiens (à) se faire vacciner, incluant mes candidats, mes députés […] mais je vais respecter les décisions personnelles sur la santé », a répondu M. O’Toole mercredi. Il accepte donc le compromis voulant que les candidats qui choisissent de ne pas se faire vacciner se testent quotidiennement avec des trousses de dépistage rapide.

Bien que les candidats conservateurs aient été informés des attentes de leur chef en matière sanitaire, on ignore si le parti s’assure que ceux qui ne sont pas vaccinés se testent réellement tous les jours.

M. O’Toole est arrivé à Québec mardi soir après avoir assisté à son premier rassemblement en personne avec des partisans conservateurs à Richmond Hill, dans le Grand Toronto, où le parti espère faire des gains. Il devait aussi rencontrer des partisans en fin d’après-midi à Québec, dans la circonscription de Louis-Hébert, représentée par le libéral Joël Lightbound, qui est à nouveau candidat.

Des 10 sièges détenus par les conservateurs au Québec, plusieurs se retrouvent dans la région de la capitale nationale. Les bloquistes en ont quelques-uns dans leur mire tandis que Erin O’Toole espère les garder.

Dans le plus récent sondage Léger, les conservateurs ne récoltaient qu’un maigre 15 % dans la province, loin derrière les 37 % des libéraux et les 30 % des bloquistes.