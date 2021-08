À Québec, le Parti conservateur mise sur le tunnel pour faire des gains

Les conservateurs sont les seuls défenseurs du projet de troisième lien, plaident leurs candidats de Québec qui se disent prêts à payer jusqu’à 40 % de la facture, même si elle s’élève à 4 milliards $.

« Oui, le troisième lien, on y croit. On va se battre bec et ongles pour ce projet », a déclaré le député Gérard Deltell lors de la première annonce du parti dans la région.

« C’est clair : le Bloc est contre », a aussi fait valoir le député en soulignant que son parti est le seul à soutenir ce projet.

Dans le communiqué émis par le pari, on qualifie en outre le Bloc Québécois de « parti montréalais » en raison de son refus d’appuyer le projet.

Lundi, le chef du Bloc avait refusé de prendre position sur le projet de tunnel entre Québec et Lévis, prétextant qu’il ne relevait pas d’Ottawa mais de Québec.

À quel prix ?

Questionné sur les coûts du tunnel estimés jusqu’à 10 milliards $, Gérald Deltell a rétorqué que cela n’affecterait pas le déficit puisqu’il s’agit d’un investissement en infrastructure et souligné que cet investissement s’étalerait sur plusieurs années.

À Québec, les conservateurs détiennent trois sièges ; le Bloc en a deux et les Libéraux deux.

Mardi, le Parti a également lancé une vidéo dans laquelle le chef Erin O’Toole vante les mérites du projet. « Tous les jours, des milliers de travailleurs se retrouvent coincés sur le Pont Pierre-Laporte et le Pont de Québec. Quand le pont est bloqué, c’est l’économie qui est bloquée », y déclare-t-il.

Le PCC propose un « congé » de TPS en décembre Les conservateurs proposent d’abolir la TPS chez les détaillants lors du mois de décembre afin de stimuler l’activité commerciale. En vertu du plan proposé par le parti d’Erin O’Toole, la taxe de vente fédérale ne serait pas facturée sur les ventes au détail en magasin lors du dernier mois de l’année. Il s’agirait d’une mesure qui aiderait les Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts, tout en soutenant les entreprises en encourageant les dépenses, plaide-t-il. Ce congé fiscal ne s’appliquerait toutefois pas aux achats en ligne. La mesure représenterait une économie de 5 % sur de nombreux achats à travers le pays. Elle priverait les coffres de l’État de 1,5 milliard de dollars, selon les estimations du parti.