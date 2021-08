Le NPD récupérerait les subventions salariales d’urgence touchées par les p.-d.g.

En reprenant le discours néodémocrate visant à faire payer davantage les « ultrariches », Jagmeet Singh a promis lundi de faire rembourser les p.-d.g. qui ont reçu des subventions salariales d’urgence pendant la pandémie.

Au premier jour complet de campagne électorale, lundi, M. Singh n’a pas précisé les modalités de cet engagement. Il a toutefois soutenu qu’il veillerait à ce que toutes les subventions salariales d’urgence qui ont été versées aux dirigeants d’entreprises soient plutôt consacrées à la prestation de services et au soutien des familles qui en ont besoin.

« Un gouvernement néodémocrate va s’assurer que toute entreprise qui abuse du système, qui prend de l’argent public puis verse des dividendes à ses actionnaires ou augmente la rémunération de ses dirigeants, nous allons arrêter cela », a déclaré M. Singh, qui faisait campagne lundi dans la région de Toronto. « Nous allons nous assurer qu’ils le remboursent, puis qu’on puisse le réinvestir pour les citoyens. »

Lorsqu’on lui a demandé comment il enquêterait et exigerait ces remboursements, M. Singh a déclaré qu’un certain nombre d’outils étaient à la disposition d’un gouvernement.

« Au cœur de tout cela, les Canadiens voient que des centaines de grandes entreprises ont pris de l’argent public et ont ensuite versé des dividendes à leurs actionnaires, a-t-il déclaré. Les Canadiens regardent ça et se disent : “Eh bien, nous nous sommes battus. Alors que les travailleurs traversaient une période difficile, pourquoi Justin Trudeau continue-t-il de laisser les entreprises les plus riches s’en tirer en abusant du système ?”.»

M. Singh a déclaré que l’argent récupéré serait consacré aux grandes priorités du Nouveau Parti démocratique : soins de santé, notamment en santé mentale, assurance médicaments et couverture dentaire. Mais il n’a pas chiffré ce que le parti s’attendait à récupérer auprès des dirigeants et des entreprises.

Le chef néodémocrate a pris la parole lors d’un arrêt de campagne dans le quartier Danforth, à Toronto, où il avait parfois du mal à se faire entendre au milieu du chahut provoqué par une poignée d’opposants. La circonscription, autrefois représentée par l’ancien chef Jack Layton, a été conquise par les libéraux en 2015.

M. Singh devait visiter plus tard lundi une entreprise à Brampton, en banlieue de Toronto, où il avait autrefois été député provincial. Il devait par la suite s’envoler vers Vancouver, où il fera campagne mardi.