Contenu indésirable: Ottawa promet de strictes règles pour les réseaux sociaux

Le gouvernement Trudeau entend obliger les réseaux sociaux numériques à retirer en 24 heures tout contenu illégal, ainsi qu’à en déclarer certains aux autorités. Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, a promis jeudi une loi à l’avant-garde des pratiques mondiales en matière d’encadrement du Web, mais veut d’abord consulter le public.

« La population canadienne en a un peu marre de voir ce discours haineux prendre de plus en plus de place. […] La population nous demande d’agir », estime Steven Guilbeault, en entrevue au Devoir.

Des fonctionnaires de son ministère ont présenté jeudi matin aux journalistes le plan du gouvernement pour tordre le bras aux réseaux sociaux qui ne prennent pas au sérieux la propagation de contenu indésirable, pour cinq catégories déjà illégales : discours haineux, exploitation sexuelle des enfants, partage non consensuel d’images intimes, incitation à la violence ou contenu terroriste.

Selon la proposition, il incomberait aux plateformes de modérer leur contenu, ce qui n’est pas obligatoire à l’heure actuelle. Celles qui refuseraient de le faire s’exposent à de lourdes amendes, équivalentes à 10 millions de dollars ou 3 % de leurs revenus mondiaux, selon le montant le plus élevé. Ultimement, la Cour fédérale pourrait imposer le blocage au Canada des plateformes fautives.

Il est prévu de créer une Commission de la sécurité numérique du Canada, tout comme un Conseil de recours en matière numérique, genre de tribunal en ligne où les citoyens peuvent demander des comptes aux plateformes. Le Canada serait le premier pays à disposer d’un tel mécanisme.

« Probablement beaucoup de gens se sont réjouis du fait qu’à un moment donné, Twitter et Facebook ont décidé de serrer la vis à l’ancien président américain », illustre Steven Guilbeault, en référence à l’expulsion de Donald Trump des réseaux sociaux dans la foulée des allégations infondées de fraude électorale.

« Mais demain matin, Twitter et Facebook pourraient décider que c’est le journaliste du Devoir, que c’est le ministre Steven Guilbeault [qu’on expulse], et on ne saurait pas plus pourquoi, poursuit-il. On veut mettre fin à cet arbitraire-là dans la modération de contenu, et qu’il y ait des mécanismes qui permettent d’en appeler. »

Le ministre québécois a par la suite précisé que le gouvernement permettrait aux plateformes de modérer plus strictement leur contenu que ce qui est prévu dans la loi ; l’objectif est de ne pas permettre aux plateformes « d’en faire moins ».

Facebook, pas Messenger

Les nouvelles règles annoncées jeudi s’appliqueraient principalement aux grandes plateformes, comme Facebook, Twitter, Youtube ou TikTok, mais aussi à celles qualifiées de « service de communication », tels que le site pornographique PornHub ou les réseaux alternatifs comme Gab ou Rumble.

La plupart des réseaux sociaux interdisent toutefois déjà le contenu illégal au Canada. Facebook a par exemple un guide de règles en place, appelées Standards de la communauté, qui ont conduit à la suppression de contenu problématique durant la pandémie de COVID-19 et même à la célèbre exclusion du président américain. Le réseau social a déjà déclaré voir d’un bon œil une réglementation sur le discours haineux en ligne, pour légitimer ses balises imposées à ses usagers.

Les outils de communications privés, comme Whatsapp ou Messenger, sont exemptés de l’encadrement fédéral. N’en font pas non plus partie les plateformes de services autres, comme Uber, AirBnB ou TripAdvisor. Les fournisseurs de service Internet n’auront pas de responsabilité quant à la modération du contenu, mais devront couper l’accès aux sites ou applications hors-la-loi, si le Tribunal l’exige.

Le fédéral envisage aussi d’exiger aux plateformes une forme de collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) pour le signalement de contenus touchant l’exploitation d’enfants ou le terrorisme. Des consultations publiques auront lieu avant d’en déterminer les modalités exactes.

Annonce estivale

Steven Guilbeault promet que ces changements seront inclus dans une nouvelle loi à être déposée à l’automne, et complémentaire au projet de loi C-36, dévoilé à la toute dernière journée de séance du Parlement, le 23 juin. Ce texte offre notamment une définition du contenu haineux comme un discours qui « exprime de la détestation à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus ou qui manifeste de la diffamation à leur égard. »

Pourquoi avoir attendu le soleil et les vacances pour annoncer l’encadrement des réseaux sociaux, suite promise au controversé projet de loi C-10 sur la radiodiffusion, qualifié par l’opposition officielle d’attaque à la liberté d’expression ?

« Nous travaillons là-dessus depuis un bon bout de temps. Nous avons fait des consultations avec des groupes ciblés, des ONG, des chercheurs, ici et ailleurs, on a eu beaucoup de conversations avec différents pays, on pense à l’Allemagne, à l’Australie, à la fois au niveau politique et au niveau des fonctionnaires. Ce sont des enjeux quand même sensibles. En termes de législation et de réglementation, c’est nouveau. Il y a eu de pays qui ont fait ça. On pensait que de tenir des consultations avec la population sur cet enjeu-là, ce serait une bonne chose », de répondre le ministre.

Les citoyens sont invités à partager leur avis sur cet encadrement des réseaux sociaux via le site Web de la consultation publique, accessible depuis jeudi, et jusqu’au 25 septembre.