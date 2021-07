Bientôt des produits menstruels gratuits pour le personnel fédéral?

La ministre du Travail du Canada a appris plus tôt cette année que fournir des produits menstruels gratuits dans les lieux de travail sous réglementation fédérale pourrait coûter aux employeurs plus d’un million de dollars par an. Une idée qui pourrait bien pour devenir réalité dès l’automne.

La note d’information transmise en mars à Filomena Tassi a estimé que les coûts annuels de l’employeur seraient probablement de 1,17 million de dollars pour fournir des tampons et des serviettes hygiéniques gratuits, sur la base d’un coût annuel par employé de près de 60 $ et en supposant un taux d’utilisation de 50 %.

Un taux de participation de 100 % rapprocherait le coût de 2,3 millions par an.

Les responsables ont noté que les chiffres peuvent sous-estimer le besoin et la demande, car ils n’ont inclus que les femmes, et non tous les employés qui ont leurs règles.

Mme Tassi a déclaré dans un communiqué que les responsables avaient discuté début juin avec des experts des questions et problèmes en suspens liés à l’idée, et prévoyaient s’entretenir avec des groupes de travailleurs et d’employeurs au cours de l’été et de l’automne.

Elle dit que le gouvernement est « fermement déterminé » à aller de l’avant sur la question après les prochaines consultations.

Pétition

Le gouvernement a présenté pour la première fois le changement proposé au Code du travail il y a deux ans en mai 2019, mais ce n’est qu’en octobre dernier que les responsables du travail ont décidé d’examiner à nouveau la question lorsque le gouvernement a reçu une pétition.

Les responsables ont écrit à Mme Tassi qu’ils estimaient qu’environ 40 % de la main-d’œuvre fédérale utilise des produits menstruels, « ce qui met en évidence les implications de grande envergure de cette initiative ».

Il était problématique de mieux appréhender la situation sur les lieux de travail et la capacité des employeurs à gérer les exigences supplémentaires.

La note d’information indique que les parties prenantes ont été poussées à participer à des discussions sur de nouvelles initiatives en raison de la pandémie et de la myriade de consultations sur d’autres questions réglementaires.

Les fonctionnaires fédéraux du travail ont entendu les inquiétudes répétées de certains membres du personnel concernant le manque de produits menstruels sur les lieux de travail, et craignent que cela puisse entraîner des problèmes d’hygiène et de santé, en particulier si, comme le dit la note d’information, ces personnes se tournent vers des « solutions improvisées inadaptées » ou « prolongent l’utilisation de produits au-delà du délai recommandé ».

Toilettes non genrées

Le changement proposé aux dispositions relatives à l’assainissement du Code canadien du travail s’accompagnera probablement d’une modification administrative visant à reconnaître les toilettes non genrées.

Le Code du travail définit le nombre de toilettes que les employeurs doivent fournir en fonction du sexe, mais ne compte pas les toilettes multigenres ou non genrées si ce sont les seules toilettes fournies.

« La peur du harcèlement et de la stigmatisation peut empêcher les employés de divers genres d’utiliser les toilettes en cas de besoin, provoquant un inconfort physique qui peut perturber les activités quotidiennes au travail », ont écrit des responsables à Mme Tassi.

« En conséquence, les employeurs fournissent de plus en plus de toilettes pour tous les genres à leurs employés. »