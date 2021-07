Les Américains entièrement vaccinés bienvenus au Canada dès le 9 août

Les Américains entièrement vaccinés contre la COVID-19 pourront visiter le Canada dès le 9 août, sans devoir se placer en quarantaine et même en compagnie de leurs enfants non vaccinés. Un privilège qui s’étendra aux touristes vaccinés du monde entier au lendemain de la fête du Travail, le 7 septembre, si la situation sanitaire est toujours sous contrôle.

Après 506 jours de fermeture, la plus longue frontière terrestre au monde s’ouvrira donc à nouveau, mais d’un seul côté pour l’instant.

Le fédéral a ainsi annoncé lundi que, d’ici trois semaines, les citoyens et résidents permanents des États-Unis pourront visiter le pays pour des raisons non essentielles — à condition d’avoir reçu toutes les doses d’un vaccin contre la COVID-19 homologué au Canada au moins 14 jours avant leur départ.

La mesure n’a pas encore été imitée par le gouvernement Biden : la voie demeure fermée aux Canadiens désirant se rendre en voiture au sud de la frontière. Les États-Unis n’ont toutefois jamais bloqué l’arrivée de voyageurs canadiens par la voie des airs.

Cet assouplissement à la frontière est présenté par le gouvernement Trudeau comme une première étape importante avant son élargissement à tous les pays à compter du 7 septembre.

Les touristes entièrement vaccinés devront toujours se soumettre à certaines règles mises en place durant la pandémie, comme de présenter un test négatif à la COVID-19 réalisé moins de trois jours avant leur départ et de s’inscrire au portail ArriveCan. Ils devront y téléverser leur preuve vaccinale, en anglais ou en français, ou encore une traduction officielle. Les règles d’entrée seront les mêmes à la frontière terrestre qu’aux aéroports.

Le Canada prolongeait la fermeture de ses frontières d’un mois à l’autre depuis mars 2020. Il autorise pour l’instant seulement l’entrée de ses citoyens, de ses résidents permanents, des membres de leur famille immédiate et des voyageurs présents pour des raisons essentielles. Il n’est pas prévu pour l’instant de permettre à tout autre citoyen étranger non vacciné — ou à demi vacciné — d’entrer Canada.

La semaine dernière, la France a appelé le gouvernement Trudeau à rouvrir ses frontières ; les Canadiens, eux, peuvent visiter l’Union européenne depuis le début de juillet, qu’ils soient vaccinés ou non.

Plus simple pour les familles

Les touristes étrangers ne seront pas les seuls à voir leurs plans de vacances facilités pour la fin de l’été : les enfants de moins de 12 ans, qui ne peuvent pas pour l’instant être vaccinés, pourront éviter eux aussi la quarantaine dès le 9 août s’ils accompagnent leurs parents immunisés contre la COVID-19. Cela facilitera la vie aux familles, qui devaient jusqu’ici prévoir 14 jours de quarantaine pour leurs petits.

Les enfants ne seront toutefois pas libérées de toutes contraintes sur le sol canadien.

Il leur sera interdit de fréquenter tout endroit où ils doivent faire partie d’un groupe — une école, une garderie, un camp de vacances — pour une durée de deux semaines. Les familles devront aussi s’abstenir d’emmener les enfants à des activités touristiques qui impliquent des rassemblements. Il sera de la responsabilité des parents de prévoir adéquatement les deux premières semaines au pays de leurs petits.

Fin de la quarantaine obligatoire à l’hôtel

Par ailleurs, les voyageurs entièrement vaccinés n’auront plus à subir un deuxième test de COVID-19 à leur arrivée, à moins d’être sélectionné au hasard par les agents. Cette mesure entre en vigueur elle aussi le 9 août.

Cette date marque aussi la fin du séjour obligatoire de trois nuits dans un hôtel autorisé par le gouvernement pour les Canadiens non vaccinés revenant au pays par avion. Hormis de gagner le droit de dormir à domicile dès leur arrivée, les règles demeurent inchangées pour les passagers qui n’ont pas reçu le vaccin, incluant la quarantaine de 14 jours. Les voyageurs entièrement vaccinés n’avaient déjà plus à faire de quarantaine obligatoire depuis le 5 juillet.

Le fédéral prépare aussi des allégements de la quarantaine pour les personnes dont la santé ne permet pas la pleine vaccination ; les détails doivent être annoncés dans les prochains jours.

Enfin, les vols internationaux pourront atterrir à nouveau dans un plus grand nombre d’aéroports canadiens. Dès le 9 août, les compagnies aériennes pourront donc faire atterrir leurs avions en provenance de l’étranger aux aéroports internationaux Jean-Lesage, à Québec, et Macdonald-Cartier, à Ottawa, ainsi qu’à ceux d’Edmonton, de Winnipeg et d’Halifax.