Ottawa annoncera lundi des modifications aux mesures frontalières

Le gouvernement fédéral annoncera lundi des modifications aux mesures frontalières, indique un communiqué transmis par l’Agence de la santé publique du Canada.

Le message indique que «des ministres» tiendront une conférence de presse virtuelle à 13h30 pour annoncer les modifications et qu’ils répondront aux questions des médias.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a indiqué jeudi que les frontières pourraient être ouvertes aux citoyens américains au mois d’août et aux voyageurs étrangers au mois de septembre.

Le premier allègement aux frontières est venu le 5 juillet dernier alors que les Canadiens pleinement vaccinés n’ont plus eu à faire une quarantaine à leur retour au pays.

Les voyageurs sont toutefois tenus d’utiliser l’application ArriveCAN ou le portail en ligne pour soumettre leurs informations vaccinales et les résultats d’un test COVID-19 négatif effectué au maximum trois jours avant le départ.

Les voyageurs qui ne sont pas vaccinés conformément aux exigences du Canada doivent cependant continuer de faire une quarantaine de 14 jours et passer un test de dépistage au huitième jour.

Les restrictions à la frontière avec les États-Unis ont été prolongées chaque mois depuis plus d’un an et viennent de nouveau à échéance le 21 juillet.