Les conservateurs veulent scruter les dépenses technologiques d’élus libéraux

L’opposition officielle à Ottawa demande au comité de la Chambre des communes sur l’éthique de se réunir d’urgence cet été pour déterminer si des députés libéraux ont enfreint les règles en utilisant l’argent public pour se payer les services d’entreprises qui gèrent la Libéraliste, leur base de données partisane.

Les députés conservateurs Michael Barrett, Jacques Gourde et Colin Carrie, tout comme la députée du Bloc québécois Marie-Hélène Goudreau, ont signé conjointement une lettre alléguant que 95 % des députés libéraux ont versé plus de 30 000 $ à Data Science, compagnie montréalaise derrière les activités numériques de la campagne libérale. Ces fonds proviennent du budget de fonctionnement de leurs bureaux.

Ces élus demandent au président du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de convoquer une réunion d’urgence pour « discuter de l’utilisation des députés libéraux de l’argent des contribuables pour subventionner leurs activités politiques. »

Le quotidien The Globe and Mail a rapporté lundi qu’en plus de Data Science, la firme américaine NGP VAN aurait reçu un million de dollars du bureau de recherche du Parti libéral et de députés individuels pour des services aux bureaux de circonscription. Cette entreprise détient le logiciel utilisé sous licence pour faire fonctionner la base de données partisane du Parti libéral du Canada, appelée Libéraliste.

Une vérification faite par Le Devoir permet de confirmer que de nombreux députés libéraux ont enregistré des versements à NGP VAN en 2020. Dans certains cas, plusieurs centaines de dollars sont déboursées pour des « services professionnels de communication » ou encore pour l’obtention d’un logiciel sous licence.

Les libéraux se sont défendus d’allégations de dépenses partisanes lors des dernières périodes de question avant le congé estival, à la fin juin. « La technologie qui est évoquée ici est utilisée par le député pour aider à gérer le travail de circonscription et c’est tout », a répondu en Chambre le leader du gouvernement, Pablo Rodriguez.

Le 22 juin, le premier ministre Justin Trudeau a aussi défendu ces dépenses, arguant que « les députés font un travail important pour répondre aux problèmes de leurs constituants et cette base de données est utilisée exclusivement pour ces enjeux de la circonscription ». Il a assuré que toutes les règles ont été suivies, tant dans l’attribution du contrat que pour l’utilisation de la technologie.

Au début du mois de juin, Radio-Canada a révélé que le gouvernement libéral a cessé d’utiliser sa base de données recueillie à des fins partisanes, la Libéraliste, pour la sélection des juges. Ce, même si le gouvernement a longtemps défendu cette pratique.