Annonce attendue sur le train à grande fréquence

Le gouvernement fédéral s’apprête à annoncer mardi un nouveau corridor ferroviaire à grande fréquence pour améliorer la liaison entre certaines des grandes villes de l’Ontario et du Québec.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lundi que le gouvernement lancerait le processus d’approvisionnement pour construire un tracé reliant Québec à Montréal, à Ottawa et à Toronto.

Les nouveaux trains qui emprunteront le corridor entre ces villes devraient atteindre des vitesses allant jusqu’à 200 kilomètres à l’heure.

Une annonce plus officielle aura lieu mardi à 9 h 30 à la gare de Québec, en compagnie du président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, et du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Le secrétaire parlementaire Joël Lightbound et le maire de Québec, Régis Labeaume, seront aussi présents.

Le ministre Alghabra doit tenir une autre conférence de presse mardi après-midi à Trois-Rivières, en Mauricie.

L’ancien ministre des Transports Marc Garneau avait précédemment annoncé un engagement de plus de 71 millions de dollars du gouvernement fédéral en 2019 pour le projet de train à grande fréquence.

Via Rail affirme que le projet vise à séparer les opérations ferroviaires de passagers et de fret et à augmenter la capacité de transport de personnes et de marchandises.