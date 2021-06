L’ombudsman militaire fédéral veut être véritablement indépendant

L’ombudsman militaire demande au gouvernement fédéral qu’il accorde immédiatement à son bureau une véritable indépendance et des pouvoirs de surveillance sur les Forces armées canadiennes.

Greg Lick affirme qu’avec les nombreux scandales qui ont secoué l’armée depuis une trentaine d’années, plusieurs réclament une surveillance externe et indépendante pour protéger les militaires et les citoyens. On évoque notamment le scandale actuel d’inconduite sexuelle qui atteint les plus hauts échelons de l’état-major.

Alors que les gouvernements successifs, l’état-major et le ministère de la Défense ont toujours accepté publiquement de telles recommandations, M. Lick allègue qu’un tel soutien n’aura été finalement que de façade.

L’ombudsman estime qu’au fond, l’état-major et les responsables de la défense se sont en fait battus pour protéger leur royaume des ingérences extérieures, alors que les gouvernements successifs ont préféré regarder ailleurs.

M. Lick, qui publie un « document de position » là-dessus mardi, affirme qu’il y a eu à ce jour beaucoup d’études et d’examens, ainsi que des tentatives d’adopter des « demi-solutions » pour régler le problème, mais « aucun impératif politique pour agir ». Il estime que si un régime de surveillance extérieur à la chaîne de commandement n’est pas établi maintenant, des militaires continueront de souffrir.

« Je suis d’avis que [le] tout dernier scandale est peut-être ce qui incitera ceux et celles qui exercent le pouvoir à réagir et à passer à l’action pour introduire des changements institutionnels », écrit-il dans son document intitulé Surveillance civile indépendante : la communauté de la défense ne mérite rien de moins.