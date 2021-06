Qui pourra entrer au Canada sans se mettre en quarantaine?

Le gouvernement du Canada s’apprête à assouplir les très sévères règles d’entrée au pays pour les voyageurs complètement vaccinés. À partir du 6 juillet 2021, il ne sera plus obligatoire de résider dans un hôtel approuvé par le gouvernement le temps d’obtenir un résultat négatif à un test de COVID-19 ou même de faire une quarantaine obligatoire de 14 jours à la maison sous certaines conditions. Voici un résumé des règles entourant cette première étape de réouverture de la frontière canadienne.

Qui peut entrer au Canada ?

Tout le monde peut quitter le Canada, mais seules certaines personnes peuvent y entrer depuis la fermeture des frontières promulguées le 18 mars 2020.

Cela inclut les citoyens canadiens, les résidents permanents, les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada ainsi que les membres de leurs familles. Le Canada autorise aussi la venue de certains étudiants étrangers, travailleurs étrangers temporaires et travailleurs essentiels, notamment. Les immigrants acceptés après mars 2020 vont pouvoir venir au pays dès le 21 juin, a annoncé Ottawa.

Toutefois, puisque la frontière est encore fermée, tous les voyageurs qui se déplacent pour des raisons non essentielles sont toujours interdits d’entrée. En particulier, les touristes internationaux ne sont pas encore admis au Canada, qu’ils soient vaccinés ou non.

Qui doit s’isoler à l’hôtel et faire une quarantaine ?

Hormis certains travailleurs essentiels, et autres exceptions établies par le gouvernement fédéral, la plupart des voyageurs sont soumis à une série de mesures très strictes à leur arrivée. Ils doivent notamment s’inscrire sur le portail ArriveCan, fournir un plan de quarantaine, faire un test de COVID-19 avant le départ, puis un autre à leur arrivée.

Jusqu’au 5 juillet 2021, 23 h 59, les voyageurs doivent aussi réserver un hôtel approuvé par le gouvernement fédéral pour un isolement de trois jours, le temps d’obtenir le résultat de ce dernier test de COVID-19. Ils doivent ensuite compléter le reste de leur quarantaine de 14 jours à la maison.

À partir du 6 juillet, les personnes complètement vaccinées pourront éviter les étapes de l’isolement à l’hôtel et de la quarantaine à la maison. Ces voyageurs doivent toutefois n’avoir aucun symptôme et respecter toutes les autres mesures.

Est-il suffisant d’avoir reçu une dose de vaccin ?

Le gouvernement canadien n’assouplit ses règles de quarantaine que pour les personnes complètement vaccinées, ce qui signifie avoir reçu deux doses pour la plupart des vaccins homologués au Canada. À l’heure actuelle, les vaccins approuvés au Canada sont les suivants : les vaccins à deux doses de Pfizer, Moderna et AstraZeneca, ainsi que le vaccin à une dose de Johnson & Johnson. Avoir reçu un vaccin non homologué au Canada ne permet pas une dispense de la quarantaine.

Avoir contracté la COVID-19 revient-il au même qu’être vacciné ?

Non. Même si des provinces, comme le Québec, considèrent une personne comme complètement vaccinée lorsqu’elle a été guérie de la COVID-19 et a reçu une seule dose de vaccin, cette définition n’a pas été retenue par le gouvernement fédéral. Ces personnes doivent se rendre à l’hôtel et faire une quarantaine.

Qu’arrive-t-il avec les enfants non vaccinés ?

Les voyageurs accompagnés d’enfants mineurs qui ne sont pas vaccinés n’auront pas à s’isoler dans un hôtel approuvé par le gouvernement à leur arrivée. Les enfants devront toutefois se soumettre à une quarantaine complète de 14 jours. Seuls les adultes vaccinés auront le droit de sortir du domicile.