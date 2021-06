Mélanie Joly dépose sa Loi sur les langues officielles

À une semaine de la fin de la session parlementaire à Ottawa, la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, a déposé mardi sa réforme promise de la Loi sur les langues officielles qui vise notamment à conférer le droit d’être servi et de travailler en français au sein des entreprises de compétences fédérales au Québec.

« On a promis un projet de Loi […]. On est en gouvernement minoritaire, et on va utiliser chaque jour à notre disposition », a évoqué la ministre Joly, mardi, pour expliquer pourquoi son texte n’est déposé au Parlement que maintenant. Il ne reste que six jours de session parlementaire à Ottawa, et un déclenchement d’élections cet été aurait pour conséquence de tuer le projet de loi au feuilleton.

Le projet de loi C-32 reprend, dans les grandes lignes, les objectifs du document de travail présenté par la ministre Joly en février. Par exemple, il vise à enchâsser dans la loi la reconnaissance du français comme la langue officielle du Québec, tout comme le statut bilingue du Nouveau-Brunswick.

La plus grande nouveauté du projet de loi concerne la manière dont le gouvernement Trudeau entend protéger le français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, comme Air Canada ou le Canadien National. Les employés de toutes les entreprises de juridiction fédérale de plus de 25 employés au Québec disposeront du droit d’être supervisés en français et de recevoir de la documentation dans leur langue. Les consommateurs auront le droit d’être servis en français.

Le gouvernement Trudeau voit cette nouvelle protection du français comme compatible, et non contradictoire, avec le projet de loi 96 déposé en mai par le gouvernement du Québec et qui poursuit aussi l’objectif de franciser les entreprises de juridiction fédérale.

« Les entreprises [concernées] vont avoir le choix » quant à se soumettre à la Loi 101 au Québec ou à la loi fédérale, « égale en termes d’impacts », précise la ministre Joly. La principale différence est que la loi fédérale proposée confère aux employés le droit de déposer des plaintes auprès du Commissaire aux langues officielles. On prévoit d’ailleurs lui conférer plus de plus de mordant pour faire appliquer ses recommandations.

Cette mesure pourrait s’appliquer aussi à d’autres régions du pays « à forte présence francophone », mais pour des entreprises de 50 employés et plus. Ces régions n’ont pas encore été définies, même si la ministre Joly a évoqué le nord et l’est de l’Ontario, ainsi que le Nouveau-Brunswick.

Parmi les autres mesures proposées, le projet de loi Joly doit imposer le bilinguisme aux juges de la Cour suprême et la rédaction d’une politique d’immigration francophone au pays. Il vise à donner un coup de pouce aux provinces pour l’éducation en langue minoritaire et en immersion pour l’apprentissage de la langue seconde.

La première Loi sur les langues officielles fédérale datait 1969, et jetait les bases d’un gouvernement canadien bilingue qui protège les minorités linguistiques partout au pays. Pour une première fois, en septembre, le premier ministre Justin Trudeau a souligné, lors de son discours du Trône, le besoin de protéger la situation du français au Québec, et non plus seulement dans le reste du Canada.

D’autres détails suivront.