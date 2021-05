Le NPD demande un débat d’urgence sur la découverte des restes de 215 enfants autochtones

Le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, demandera la tenue d’un débat d’urgence à la Chambre des communes sur la découverte récente des restes de 215 enfants dans une fosse commune sur le site d’un ancien pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique.

M. Singh en fera la demande officielle lundi après-midi, après la période de questions.

Le chef néodémocrate dit que cette macabre découverte est un triste rappel des « actions génocidaires » du Canada contre les peuples autochtones. À son avis, il n’est pas suffisant de pleurer la perte de ces enfants et il faut prendre des actions concrètes pour aller jusqu’au fond de cette affaire.

M. Singh demande notamment qu’une enquête complète soit menée pour faire la lumière sur les circonstances entourant la mort de ces enfants. Il réclame aussi une enquête sur les sites des autres anciens pensionnats autochtones pour voir s’il y a d’autres fosses communes non identifiées de ce genre.

M. Singh demande également que le gouvernement fédéral laisse tomber toute poursuite contre les survivants des pensionnats autochtones.

Questionné sur le message qu’il a pour les familles de ces jeunes victimes, dont certaines étaient âgées de trois ans au moment de leur mort, le chef néodémocrate a laissé tomber, au bout d’un long silence, entrecoupé de reniflements, que son parti comptait se battre pour obtenir justice.

Michelle Rempel, du Parti conservateur du Canada, a déclaré que son parti allait appuyer la demande de débat d’urgence du NPD plus tard en journée.



Trudeau promet des « actions concrètes »

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a promis lundi des « actions concrètes » aux communautés autochtones, notamment plus de recherches autour des anciens pensionnats.

« L’héritage tragique des pensionnats est encore présent aujourd’hui et notre gouvernement va continuer d’être là pour soutenir, avec des actions concrètes, les survivants, leurs familles et leurs communautés partout au pays », a assuré M Trudeau.

Le gouvernement va financer la recherche et l’exhumation de restes sur d’autres sites d’anciens pensionnats, a-t-il dit lors de son premier point presse depuis la tragique découverte près de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Il s’est aussi dit en faveur d’un débat d’urgence à la Chambre des communes, répondant à l’appel lancé par Jagmeet Singh, le chef du Nouveau parti démocrate (NPD, gauche) plus tôt lundi matin.

En outre, le premier ministre a reconnu « l’échec épouvantable » d’Ottawa dans ses relations avec les communautés autochtones.

« Il reste encore énormément à faire », a commenté M. Trudeau, qui a fait de la réconciliation avec les premiers peuples du Canada l’une de ses priorités depuis son arrivée au pouvoir en 2015.

Dès vendredi, le chef du gouvernement canadien avait déclaré avoir « le cœur brisé » sur Twitter, peu après la découverte annoncée par la communauté Tk'emlups te Secwepemc.

Dimanche, le pays a mis ses drapeaux officiels en berne en signe de deuil.

Les restes ont été repérés par un expert à l’aide d’un géoradar sur le site d’un ancien pensionnat près de Kamloops, qui avait été géré par l’Église catholique. Ce type d’établissements, créés il y a plus d’un siècle, avait pour but de retirer les enfants autochtones à leurs communautés pour les assimiler à la culture dominante.

Quelque 150 000 enfants amérindiens, métis et inuits ont été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats à travers le pays, où ils ont été coupés de leurs familles, de leur langue et de leur culture. Une commission nationale d’enquête avait qualifié ce système de « génocide culturel ».