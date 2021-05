Le fédéral offrira 5000 $ pour effectuer des rénovations vertes

Le gouvernement Trudeau souhaite envoyer 700 000 chèques pouvant aller jusqu’à 5000 $ aux Canadiens propriétaires de résidences afin de les aider à entreprendre des rénovations écoénergétiques.

Par sa nouvelle « Subvention pour des maisons plus vertes », Ottawa souhaite faire d’« une pierre, trois coups » : alléger la facture des propriétaires, lutter contre les changements climatiques et créer des emplois. Quelque 2,6 milliards de dollars seront consacrés à ce programme sur sept ans.

« Une fenêtre qui laisse passer l’air ou un grenier mal isolé, ça ne vous fait pas juste perdre de l’énergie, ça vous fait perdre de l’argent aussi », a illustré le premier ministre Justin Trudeau en conférence de presse jeudi. Il a aussi donné d’autres exemples de travaux admissibles, comme l’installation d’une nouvelle thermopompe ou d’une porte écoénergétique.

Seule la résidence principale du propriétaire est admissible au programme, et les immeubles de plus de trois étages en sont exclus. Pour y avoir droit, les demandeurs doivent faire réaliser une évaluation et acheter leurs matériaux de construction au Canada. Un financement de 600 $ est aussi offert pour réaliser l’évaluation ÉnerGuide. Le gouvernement souhaite créer 110 000 emplois à l’aide de ce programme — des postes d’électricien ou de conseillers énergétiques, par exemple.

« C’est bon pour votre portefeuille, bon pour l’économie, bon pour la planète », a renchéri le ministre des Ressources naturelles, Seamus O’Regan, après avoir présenté une courte vidéo dans laquelle il présente le nouveau programme à un propriétaire de sa province de Terre-Neuve-et-Labrador. Le ministre a rappelé que le Canada a pour objectif d’atteindre une économie carboneutre d’ici 2050.

Cette nouvelle subvention ressemble à un défunt programme fédéral, nommé Écoénergie, mis en place par le gouvernement conservateur de Stephen Harper et annulé en 2012.