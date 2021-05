Modification de la constitution: Justin Trudeau en désaccord avec Simon Jolin-Barrette

Le premier ministre Justin Trudeau ne partage pas l’avis du parrain du projet de loi 96, Simon Jolin-Barrette, et de certains analystes du Canada anglais qui croient que la modification unilatérale de la constitution canadienne par le Québec pourrait avoir une portée plus large.

« Je ne partage pas cette interprétation », a simplement répondu Justin Trudeau, mardi, questionné à savoir si l’ajout suggéré par Québec dans son projet de loi 96 puisse être utilisé pour interpréter la constitution canadienne dans l’avenir.

Le ministre de la Justice du Québec a pourtant affirmé au Devoir que sa proposition de modifier unilatéralement la Loi constitutionnelle aurait une portée juridique significative, reconnaissant l’autonomie québécoise et les droits collectifs associés à son statut de nation. Une pareille lecture de la portée du projet de loi 96 a aussi été faite par certains de ses opposants au sein du Canada anglais. Des chroniqueurs et éditorialistes anglophones ont vilipendé le gouvernement Trudeau, la semaine dernière, après que celui-ci eût reconnu que le Québec avait le droit d’inscrire dans la constitution, de façon unilatérale, qu’il forme une nation et que le français est sa langue officielle. Il disait se baser sur les avis d’experts au ministère de la Justice.

Le premier ministre a soutenu que son gouvernement allait continuer de protéger les deux langues officielles du Canada à travers le pays, tout en portant une attention particulière au français au Québec et à l’extérieur du Québec.

Il a aussi soutenu que ça fait « longtemps » qu’il reconnaît que le Québec forme une nation et a réitéré, en anglais, que « c’est un fait historique, un fait sociologique, une réalité quotidienne ». Le Parlement canadien en était venu à cette conclusion en 2006, sous le gouvernement de Stephen Harper.